Bakan talimat verdi, 81 ilin Valisi toplanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirecek toplantıda, Bakanlığımız merkez ve bağlı kuruluşlarının görev alanları, güvenlik ve asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele, vatandaş buluşmaları, yayla ve meralar, 112 acil çağrı merkezleri, pasaport ve sürücü belgeleri ve güvenli okul başta olmak üzere çeşitli konular görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, bakanlığın yürüttüğü "Biz Anadoluyuz Projesi", "Açık Kapı Projesi", "İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)", "e-Devlet Uygulamaları Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi Projesi" gibi çeşitli projeler de ele alınacak.

81 il valisinin katılacağı toplantıda bakanlıklarının görev alanlarıyla ilgili olarak; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye hitap edecekler.

Ayrıca 81 il valisini, 11 Ekim Çarşamba günü Başbakan Sayın Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, 12 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.