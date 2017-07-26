Bakan Tüfenkci AK Parti’yi ziyaret etti

Ekonomik İstişare Toplantısı için ilimize gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti İl teşkilatını ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, “İş adamlarımızın yatırımlarını ve devletimizden beklentilerini öğrenmek için buradayız” dedi.

TEŞKİLAT TAM KADRO KATILDI

Ekonomik İstişare Toplantısı için ilimize gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Kocaeli Ticaret Odası’ndaki toplantıya geçmeden önce AK Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Bakan Tüfenkci’yi karşılamayı İl Başkanı Şemsettin Ceyhan üstlenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl yönetimi ve birçok partili de ona eşlik etti.

BAKANIMIZ TEŞKİLATÇILIĞI İYİ BİLİYOR

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Teşkilatçılığı çok iyi bilen Bakanımız bu sebeple öncelikle bizleri ziyaret etmek istedi. Bir dizi programımız var. Sayın Bakanımızla birlikte programlarımızı icra edeceğiz. Bakanımızda ilimizden ayrılırken Kocaeli’nin ekonomisinin fotoğrafını çekmiş olacak” diyerek sözü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye bıraktı.

SANAYİNİN BAŞKENTİ, BİLİM KENTİ KOCAELİ

Bakan Tüfenkci, “Teşkilatın önemini, sizin gayret ve fedakarlıklarını biliyoruz. AK Part’nin temel dayanağı sizlersiniz. Kocaeli’deki iş adamlarımızı ziyaret etmek istedik. Onların yatırımlarını öğrenmek ve devletimizin beklentileri konusunda bilgi almak için buradayız. Kocaeli’nin Türkiye’de ekonomik katkısını çok iyi biliyoruz. Kocaeli bir sanayi kenti, sanayimizin başkenti, bir bilim kentidir. Türkiye hain bir darbe girişimi altındayken bile ekonomi de başarılar elde eden bir ülke oldu. Milletimizin ekonomisine sahip çıkması 15 Temmuz gibi ayrı bir destandır” diyerek ilimizin önemine değindi.