  • BIST 107.229
  • Altın 142,587
  • Dolar 3,5512
  • Euro 4,1287
  • Kocaeli 34 °C

Bakan Tüfenkci AK Parti’yi ziyaret etti

»
Bakan Tüfenkci AK Parti’yi ziyaret etti
Ekonomik İstişare Toplantısı için ilimize gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti İl teşkilatını ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, “İş adamlarımızın yatırımlarını ve devletimizden beklentilerini öğrenmek için buradayız” dedi. 

TEŞKİLAT TAM KADRO KATILDI
Ekonomik İstişare Toplantısı için ilimize gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Kocaeli Ticaret Odası’ndaki toplantıya geçmeden önce AK Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Bakan Tüfenkci’yi karşılamayı İl Başkanı Şemsettin Ceyhan üstlenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl yönetimi ve birçok partili de ona eşlik etti. 

BAKANIMIZ  TEŞKİLATÇILIĞI İYİ BİLİYOR
Selamlama konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Teşkilatçılığı çok iyi bilen Bakanımız bu sebeple öncelikle bizleri ziyaret etmek istedi. Bir dizi programımız var. Sayın Bakanımızla birlikte programlarımızı icra edeceğiz. Bakanımızda ilimizden ayrılırken Kocaeli’nin ekonomisinin fotoğrafını çekmiş olacak” diyerek sözü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye bıraktı. 

SANAYİNİN BAŞKENTİ, BİLİM KENTİ KOCAELİ
Bakan Tüfenkci, “Teşkilatın önemini, sizin gayret ve fedakarlıklarını biliyoruz. AK Part’nin temel dayanağı sizlersiniz. Kocaeli’deki iş adamlarımızı ziyaret etmek istedik. Onların yatırımlarını öğrenmek ve devletimizin beklentileri konusunda bilgi almak için buradayız. Kocaeli’nin Türkiye’de ekonomik katkısını çok iyi biliyoruz. Kocaeli bir sanayi kenti, sanayimizin başkenti, bir bilim kentidir. Türkiye hain bir darbe girişimi altındayken bile ekonomi de başarılar elde eden bir ülke oldu. Milletimizin ekonomisine sahip çıkması 15 Temmuz gibi ayrı bir destandır” diyerek ilimizin önemine değindi. 

20447041_10159151151170008_544113330_o.jpg

Bu haber toplam 207 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayram tatili için plan yapanların gözü bu kritik günde25 Temmuz 2017 Salı 21:51
  • TBMM'ye sunuldu! Artık onlar da nikah kıyacak25 Temmuz 2017 Salı 18:07
  • FETÖ'den 3 eski emniyet mensubu hakim karşısına çıktı25 Temmuz 2017 Salı 15:35
  • İlimtepe’nin ‘tacı’ yükseliyor25 Temmuz 2017 Salı 12:58
  • Saffet Sancaklı gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı25 Temmuz 2017 Salı 11:00
  • Büyük Marmara depremi için tarih verdi25 Temmuz 2017 Salı 10:54
  • Bedava tramvayda son haftaya girildi25 Temmuz 2017 Salı 08:50
  • Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kaya açıkladı: Yeniden aday...24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:39
  • SP’den Kocaelililere Kudüs mitingine davet24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:07
  • Yeni görev dağılımı belli oldu! İşte Fikri Işık'a bağlanan kurumlar24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:29
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti