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Bakan Tüfenkci detayları açıkladı! Müşteri de emlakçı da artık bunları yapamayacak

Bakan Tüfenkci detayları açıkladı! Müşteri de emlakçı da artık bunları yapamayacak

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Taşınmaz ticareti kapsamında alınacak hizmet bedeline hak kazanılmasını, taraflar arasında  alım-satım ya da kiralama sözleşmesi kurulması şartına bağladıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranının alım satıma aracılık  sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde 3'ünden fazla olmaması, kiralama  işlemlerinde ise hizmet bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira  bedelinin bir aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, taşınmaz ticaretine ilişkin aracılık ve danışmanlık hizmetinin çerçevesini çizen Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Taslağı'nı bakanlığın internet sitesinde kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ile dernek ve federasyonların görüşüne açtıklarını bildirdi.

Yönetmelik taslağına son şeklinin gelecek görüşler doğrultusunda verileceğini belirten Tüfenkci, "Taslakla sözleşme şartları ve kuralları düzenleyip, taşınmaz ticareti bilgi sistemi kuruyoruz, herkesin farklı bir komisyonla iş yapmasını önlemek için de komisyon oranlarını belirliyoruz."  bilgisini paylaştı.

EMLAKÇIYA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Tüfenkci, taşınmaz ticaretiyle uğraşan tacirler ile esnaf ve sanatkarlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma kriteri getirildiğini aktararak, "Bu yetki belgesi taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek. Taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde çalıştırılan pazarlama ve satış personelinin yanı sıra bu işle uğraşan esnaf ve sanatkarlara, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birine, şubelerde ise şube müdürüne mesleki  yeterlilik belgesi alma yükümlülüğü getiriliyor." ifadesini kullandı.

EMLAKÇI DEVRE DIŞI BIRAKILAMAYACAK

Taslakla emlakçı ile müşteri arasında düzenlenecek belge ve sözleşme tiplerinin de belirlendiğini bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu yolla hem emlakçıların farklı farklı sözleşmeler hazırlaması önleniyor hem de emlakçıyı aradan çıkarıp mülk sahibi ile anlaşma neticesinde emlakçıların hak kaybına uğramasının önüne geçiliyor. Emlakçıların farklı farklı  belgeler hazırlamasının önüne geçmek için hizmet sözleşmesi, alım satıma aracılık  sözleşmesi, kiralamaya aracılık sözleşmesi ve hizmet ortaklığı sözleşmesi gibi  dört farklı tür sözleşme standardı getiriliyor. Emlakçıların hak kaybına  uğramasını engellemek için ise 'taşınmaz gösterme belgesi' getiriyoruz.  Taşınmazın satışı ile ilgi bir süre yazılacak. Müşteri o süre içinde emlakçıyı  devre dışı bırakamayacak."

Tüfenkci, taşınmaz ticareti kapsamında alınacak hizmet bedelinin de  kurala bağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Taslakta, taşınmaz ticareti kapsamında alınacak hizmet bedeline hak  kazanılmasını, taraflar arasında alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya  aracılık sözleşmesinin kurulması şartına bağlıyoruz. Bu çerçevede, alım satım  işlemlerinde hizmet bedeli oranının alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan  satış bedelinin yüzde 3'ünden fazla olmaması; kiralama işlemlerinde ise hizmet  bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin bir aylık  tutarından fazla olmaması öngörülüyor. Ayrıca hizmet bedelinin iş sahibi ile  alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak  paylaştırılması şartı getiriliyor. Öte yandan, hizmet sözleşmesinde alım satıma  ilişkin hizmet bedeli oranına yer verilmemesi halinde hizmet bedelinin, alım  satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin binde beşi olması;  kiralamaya ilişkin hizmet bedeline yer verilmemesi halinde ise herhangi bir bedel  talep edilememesi kuralını getiriyoruz."

YER GÖSTERMEYE ÜCRET YOK

Taraflardan herhangi birinin hukuken haklı bir sebebi olmaksızın alım  satım veya kiralamadan cayması durumunda cayan tarafa, alım satım işlemlerinde  hizmet bedelinin yüzde 10'unu, kiralama işlemlerinde hizmet bedelinin tamamını  ödeme yükümlülüğü getirildiğini bildiren Tüfenkci, taslakta taşınmazı gösterme  hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilemeyeceğinin yer aldığını ancak  ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için ulaşım masrafı talep  edebileceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Tüfenkci, taşınmaz alım satımı ile kiralama faaliyetleri kapsamında  yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesinin takip ve kontrolünün sağlanması için  de Bakanlık tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'nin kurulmasının  planlandığını ifade etti.

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