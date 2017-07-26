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Bakan Tüfenkci İzmit ve Gebze’ye geliyor

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Bakan Tüfenkci İzmit ve Gebze’ye geliyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün İzmit ve Gebze’de iki ayrı toplantıya katılacaklar.

KOTO’DA TOPLANTI

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) düzenlediği  “Ekonomik istişare” konulu toplantı, saat 16.00’da KOTO’da başlayacak. Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu, KOTO üyeleri ve STK temsilcileri ile ekonomiyi değerlendirecek.

GEBZE’DE ÖDÜL TÖRENİ

Bugün saat 18.00’de Gebze Ticaret Odası Çayırova’da bulunan Ramada Plaza Asia Airport Otel’de “İhracatın Yeni Yıldızları” ödül törenini düzenleyecek. Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu, İzmit toplantısından sonra Gebze’deki bu törene katılacaklar.

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