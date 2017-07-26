Bakan Tüfenkci İzmit ve Gebze’ye geliyor

KOTO’DA TOPLANTI
Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) düzenlediği “Ekonomik istişare” konulu toplantı, saat 16.00’da KOTO’da başlayacak. Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu, KOTO üyeleri ve STK temsilcileri ile ekonomiyi değerlendirecek.
GEBZE’DE ÖDÜL TÖRENİ
Bugün saat 18.00’de Gebze Ticaret Odası Çayırova’da bulunan Ramada Plaza Asia Airport Otel’de “İhracatın Yeni Yıldızları” ödül törenini düzenleyecek. Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu, İzmit toplantısından sonra Gebze’deki bu törene katılacaklar.
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