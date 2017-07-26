Bakan Tüfenkci: Kocaeli, ticaretin kavşak noktası

Kocaeli, bulunduğu coğrafi konum itibarıyla, bir sanayi ve limanlar kenti olması sebebiyle ticarette gelişme sağlayarak Türkiye’ye katma değer sağladı. Kocaeli, ticaretin kavşak noktası.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bugün ilimize gelerek Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) “Ekonomik istişare” konulu toplantıya katıldı. Programa Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, KTO Başkanı Sibel Moralı, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve STK temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda ekonomi değerlendirilmesi yapıldı. Ardından Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu Gebze Ticaret Odası’nın Çayırova’da bulunan Ramada Plaza Asia Aipart Otel’de düzenlediği “İhracatın Yeni Yıldızları” ödül törenine katıldı.

KOCAELİ’DEN MORAL ALIRIM

Meclis Başkanı Akın Doğan yaptığı konuşmada "Her zaman KOTO'nun yanında olmuştur, gittiğimzde bizlere randevu vermiştir, kendilerine teşekkür ediyorum. Biz TOBB olarak büyük bir aileyiz. Türkiye'nin her ilinde bir dostumuz bulunuyor. Bundan da mutluyum, gururluyum" dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Hemşerilerimle bir kez daha buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben de sizler gibi Kocaeliliyim. Kocaelili olmaktan da gurur ve şeref duyuyorum. 81 ili her yıl muhakkak ziyaret ederim. KOTO'ya uzun zaman sonra geldim. 2009'dan bu yana KOTO'ya gelmedim. Özellikle odalarımız ne iş yapıyor? Sizler dönem itibariyle heyecanlısınız. Kocaeli Türkiye'nin gözbebeği. Sanayi ve ticaretin kalbi burada atıyor. Ne zaman Kocaeli'ye gelsem moral alırım.

KOCAELİ’DE İHRACAT ARTTI

Türkiye'de açılan şirketler 6 ayda Kocaeli'de yüzde 4 arttı. İhracat Kocaeli'de yüzde 39 arttı. Bu müthiş bir performans. Son 10 yılda Türkiye'nin en büyük bin şirketi içerisinde Kocaelili 64 şirketimiz var. Yaptığımız çalışmalara bakacak olursak, barkotlu çek getirdik. Bu Türkiye'de bir ilk. Barkotlu çek ile herkesin sicili görülebiliyor. Bunun sonucu olarak da Türkiye'de karşılıksız çek yüzde 35 azaldı, Kocaeli'de de yüzde 54 azaldı. Yapmış olduğumuz iş tutmuş. Çek kullanamayan kardeşlerimiz senetlere yüklendi ki protestolu olan senetler yüzde 127 arttı. Bununla ilgili çalışmalara da başladık. Umut var mı Kocaeli'de? Keşke şu rakamlar Türkiye'de olsa. Umut var. Umut olmasa iş olmaz. Onun için siz 80 milyonun göz bebeğisiniz. Keşke tüm şehirlerimizin tablosu sizin gibi olsa. Her yer bir Kocaeli olsa Türkiye şimdiye kadar dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmişti.

KOCAELİ’DE BEREKET VAR

Kocaeli’de her şey çok iyi maşallah. Böyle bir bakanla çalışmaktan gurur duyuyorum. Şansımız içimizden gelen bir bakan. Kendisiyle Malatya Ticaret Odası’nda birlikte çalışıyorduk. Milletvekili oldu sonra bakanlık görevine geldi. Allah kendisinden razı olsun. Bir yerde bereket varsa o şehrin yöneticileri orada rol oynuyordur. Kocaeli’de de rahmet ve bereket var. İdareciler konusunda da Kocaeli çok şanslı. Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy gittiği yere bereket götürüyor. Sanayi ve esnafla derleniyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Sizin derdinizle dertlenecek bir valiniz var. Büyükşehir belediye başkanınız Kocaeli’yi Türkiye’de marka haline getiren bir belediye başkanı”

Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin önemli bir şehri. Sadece sanayi değil, dış ticaretin yüzde 18’ini oluşturuyor. Kentteki dinamiklerle birlikte ortak çalışma yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KOCAELİ TİCARETİN KAVŞAK NOKTASI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli, bulunduğu coğrafi konum itibariyle, bir sanayi ve limanlar kenti olması sebebiyle ticarette gelişme sağlayarak Türkiye’ye katma değer sağladı. Kocaeli, ticaretin kavşak noktası.Bizler tam da bir sene önce 15 Temmuz gibi bir darbe girişimiyle sarsılan bir ülkeyiz. Sizler milletimiz nasıl 15 Temmuz akşamının ardından kepenklerinizi açarak ticaretini ithalat ihracatınızı devam ettirerek demokrasiye ve ekonomiye sahip çıktınız. Bunun için size ne kadar teşekkür etsek azdır. 2016'nın etkilerini almış olduğumuz tedbirlerle kısa sürede atlattık. Ekonomik terör saldırılarına, dış lobilere, Türkiye aleyhine faaliyetlerine rağmen Türkiye'yi 2016 yılında daha fazla büyüttük. 2017'ye güçlü bir büyümeyle girdik”

Çiğdem ARMAĞAN

