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Bakan Tüfenkci o iddialara Kocaeli'den yanıt verdi

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Bakan Tüfenkci o iddialara Kocaeli'den yanıt verdi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Alman firmalarına soruşturma iddialarına ilişkin, “Türkiye'de Alman firmaları ile ilgili, terör finansmanı noktasında bir soruşturma veya araştırma bulunmamaktadır” dedi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Dilovası ilçesinde bulunan Belde Port Limanı'nı ziyaret etti. Ziyarette Belde Port Limanı Türkiye temsilcisi olan Met Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ertürk Değer ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Alman firmaları hakkında soruşturma açıldı iddiaları hakkında konuşan Bakan Tüfenkci, “Bu konuda gerekli açıklamalar yapıldı. Gerçekten Türkiye'de Alman firmalarıyla ilgili bir soruşturma bulunmamakta. İç İşleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bir iletişim kazası neticesinde Interpol aracılığıyla Alman şirketleri ile ilgili bir bilgi istenirken, soruşturma diye geçiyor. Bu konuda İÇ İşleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptılar. Bize göre konu kapandı. Bu noktada gerekli tatmin edici cevaplar verildiğini düşünüyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki Türkiye'de Alman firmaları ile ilgili, terör finansmanı noktasında bir soruşturma veya araştırma bulunmamaktadır” dedi.

“Siyasi ilişkiler her zaman ticaretten ayrıştırılması lazım”
Türkiye'nin bütün yatırıcılara açık olduğuna değinen Bakan Tüfenkci, “Baktığımız zaman bu Alman şirketleri aslında Türk şirketleri konumunda. Biz nasıl yabancı sermayeye hukuki olarak koruma sağlamışsak, Türk şirketleri nasıl koruma altındaysa, bütün Alman şirketleri de koruma altında ve hiçbir negatif anlamda bir ayrışma bulunmamakta. Bu anlamıyla Türkiye bütün yatırımcılara açık ve şeffaf olmaya çalışan bir ülke. Dolayısıyla bütün uluslararası yatırımcılar gönül rahatlığıyla gelip burada yatırım yapabilirler. Siyasi ilişkiler her zaman ticaretten ayrıştırılması lazım” ifadelerini kullandı.

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