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Bakan, Vali, Siyasi partiler, belediyeler, STK'lar... İşte Kocaeli'de 1.gün bayramlaşma programı

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Bakan, Vali, Siyasi partiler, belediyeler, STK'lar... İşte Kocaeli'de 1.gün bayramlaşma programı

KENT BAYRAMLAŞMASI

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin işbirliğinde organize edilen, bu yıl 27’nci kez düzenlenecek Kent Bayramlaşması, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (Dolphin) saat 14.00’te.

BAKAN PROGRAMI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yarın (Pazar) AK Parti Gebze İlçe’de saat 10.30’daki bayramlaşma sonrası saat 12.30’da İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşmaya katılacak. Bakan Işık, saat 14.00’te Kent Bayramlaşması, saat 16.00’da İl Jandarma ve saat 15.45’te de İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki bayramlaşmaya katılacak.

VALİ PROGRAMI

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu saat 14.00’te Kent Bayramlaşması’na katılarak, bir anlamda veda edecek. Güzeloğlu, saat 16.00’da İl Jandarma, saat 16.45’te İl Emniyet Müdürlüğü ve saat 17.30’da da EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığı’ndaki bayramlaşmaya katılacak.

Vali Yardımcısı Abdullah Etil de saat 12.00’de Seka Devlet, saat 13.00’te de Kocaeli Devlet Hastanesi’nde bayramlaşma yapacak.

SİYASİ PARTİLER

AK PARTİ- Çayırova ve Körfez’de saat 10.00’da, Gebze, Başiskele, Darıca, Karamürsel, Gölcük ve Kartepe’de saat 10.30’da, Derince, Dilovası ve Kandıra’da saat 11.00’de, İzmit’te saat 12.00’de, İl Binası’nda saat 12.30’da yapılacak.

BBP: Şehit Rafet Karacan Bulvarı Eren Cami yanındaki il binasında saat 13.00’te,

DP- Demokrat Parti İl bayramlaşması, 12.00-14.00 saatleri arasında Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki il binasında,

BELEDİYELER

GEBZE BELEDİYESİ: 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda saat 11.30’da,
KÖRFEZ BELEDİYESİ: Körfez Kaymakamlığı ve Kent Konseyi ile ortak yapılacak bayramlaşma, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de

BAŞİSKELE BELEDİYESİ: Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi’ndeki yeni belediye hizmet binasında saat 11.00’de. Bu törenle, binanın resmi açılışı da gerçekleştirilmiş olacak.

DERİNCE BELEDİYESİ: Derince protokolünün de katılımıyla saat 11.00’de Derince Kent Meydanı’nda saat 10.30’da,

KARTEPE BELEDİYESİ: Kartepe Kaymakamlığı ile ortaklaşa Kent Bayramlaşması adı altında Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda saat 11.00’de,

ODALAR, DERNEKLER, STK’LAR

KOTO: Kocaeli Ticaret Odası’nın bayramlaşması, oda binasında 12.30-13.30 saatleri arasında,

KTO: Körfez Ticaret Odası’nın bayramlaşması, oda binasında saat 11.00’de,

GTO: Gebze Ticaret Odası’nın bayramlaşması saat 12.00’de GTO Meclis Salonu’nda,

GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEŞEKKÜRLERİ: Saat 11.00’de İzmit İmam Hatip Lisesi’nde

GENÇ KOCAELİLİLER DERNEĞİ: Marinada bulunan GKD Cafe’de saat 15.30’da,

TAŞKÖPRÜLÜLER DERNEĞİ: Derince Taşköprülüler Derneği’nin bayramlaşması saat 12.00’de Çınarlı mahallesi’ndeki dernek merkezinde,

ÇINARLI DERNEĞİ: Çınarlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin bayramlaşması, bayram namazı sonrası Çınarlı Meydanı’ndaki dernek binası önünde,

SENDİKALAR

BELEDİYE İŞ: Saat 12.30’da Rauf Orbay Sokak’taki sendika merkezinde,
PETROL-İŞ: Çağlayan İş Merkezi’ndeki sendika merkezinde saat 11.00’de.

Bayramda Kocaeli'de hava nasıl olacak?

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Kocaeli'de bayram namazı kaçta kılınacak?

Her gün bayram olsa

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