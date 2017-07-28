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Bakan Yılmaz: "FETÖ gibi arızalar yüzünden dinimize laf edenler büyük gaflet içinde” 

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Bakan Yılmaz: "FETÖ gibi arızalar yüzünden dinimize laf edenler büyük gaflet içinde” 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “FETÖ gibi arızlar yüzünden dinimize, diyanetimize laf söylemeye kalkışanlara bunun en büyük gaflet olduğunu ifade edeceğiz” dedi. 

Başiskele Belediyesi tarafından 4 milyon TL’ye yaptırılan 15 Temmuz Milli İrade Tema Parkı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katıldığı törenle açıldı. 

Başiskele’nin gururu, 15 Temmuz Parkı oldu

“15 Temmuz milletimiz için buruk bir bayram”
15 Temmuz’un Türk milleti için buruk bir bayram niteliğinde olduğunu belirten Bakan İsmet Yılmaz, “Çünkü nice gençler o gece toprağa verildi. Bir taraftan içimiz ağlıyor, sızlıyor fakat bir taraftan da Allah’a hamd ediyoruz ki 15 Temmuz bizi çok daha kötüsünden kurtaran bir direniş destanının adıdır. Atlattığımız tehlikenin boyutlarını iyi anlarsak 15 Temmuz’un da nasıl bir destan odluğunu da anlarız. O gece bu millet, istiklal ve hürriyetine canıyla, kanıyla sahip çıkacağını herkese gösterdi” dedi.

“FETÖ gibi arızlar yüzünden dinimize laf edenler büyük gaflet içinde”
15 Temmuz’un aynı zamanda din istismarının da sona erdiği gün olduğunu belirten Bakan Yılmaz, “Bu din istismarının ardından hangi dış güçlerin olduğunu da biliyoruz. Bu samimi olmayan dindarlarla gerçek dindarları bir kefeye koymak dış güçlerin oyununa gelmektir. Onların istediği bu. Çünkü böylesi ortamlarda din istismarı kolayca yapma imkanı bulurlar. Paranın sahtesi var diye gerçek para ile mücadele etmiyorsak, sahte dindarlık varken hakiki dindarlıkla da mücadele etmeyeceğiz. Sahte altın piyasaya sürülüyor diye nasıl ki hakikisinin değeri düşmezse dini istismarcılar var diye de gerçek dindarların değeri düşmez. FETÖ gibi arızlar yüzünden dinimize, diyanetimize laf söylemeye kalkışanlara bunun en büyük gaflet olduğunu ifade edeceğiz” diye konuştu.

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“Milli İrade Destanı Müfredata girecek”
Milli Eğitim Bakanlığı olarak 15 Temmuz destanını derslerde öğrencilere anlatılmasını sağlayacaklarını belirten Bakan İsmet Yılmaz, “Geçen yıl bununla ilgili broşürlerimizi hazırlattık ve öğrencilerimize tanıttık. Ama bu yıldan itibaren de müfredatımıza da hayat bilgisine, sosyal bilgilere, Türkçe’ye, tarihe ve din kültürü ahlak dersine yerinde ve yeterince inşallah yerleştireceğiz ve evlatlarımız milli irade destanlarını bilecekler, anlayacaklar, anlatacaklar. Bu destan unutulmadığı sürece bu bayrakların altında başımız dik, alnımız açık, özgürce, ilelebet yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bakan Yılmaz ve beraberindekilerin katılımıyla 15 Temmuz'da gazi olan direnişin sembol isimlerine plaket verilerek park hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol, parkı gezerek incelemelerde bulundu. Programda ayrıca Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi Ali Tel Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Açılışı yapılan 10 bin metrekarelik park alanında Türk Bayrağı ve yıldız şeklindeki sergi salonu ile temsili TBMM binası, 15 Temmuz’un 249 şehidi anısına 249 tane hilal şeklinde dikilmiş selvi ağacı, İstanbul Boğaz Köprüsü’nün maketi ve üzerinde tankı durdurmaya çalışan halk, 60 ve 80 darbelerinin, 28 Şubat sürecinin fotoğrafları ve o gece Şerife Boz adlı vatandaşın kullandığı kamyon yer alıyor.

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