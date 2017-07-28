Bakan Yılmaz öğrencilerle masa tenisi oynadı 

Başiskele ilçesinde Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Başiskele ilçesinde bulunan çocuk üniversitesini ziyaret eden Bakan Yılmaz’a Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz da eşlik etti. Okulda eğitim gören çocuklar ile sohbet eden Bakan Yılmaz öğretmenlerden de eğitimle alakalı bilgi aldı. Ayrıca masa tenisi raketini eline alan Bakan Yılmaz, bir öğrenciyle masa tenisi oynadı.

Okul öncesi eğitimi ne kadar fazla alınırsa başarı o kadar artıyor diyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Türkiye’de milli eğitim temel strateji belgemiz var. 2019 yılında okul öncesi eğitimi yüzde 92 oranında yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Başbakanımız da talimat verdi okul öncesi eğitimi yaygınlaştırın diye. Türkiye’nin milli geliri şu anda 860 milyar dolar. Bunu bizim aldığımız eğitimler ile gerçekleştirdik. İşçisi, mühendisi bizim aldığımız eğitimlerden çıktı. Bu eğitimle satın alma gücü bakımından ben bir rapor okumuştum. Türkiye satın alma gücü bakımında 14. sıradaydı. Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimsek Bey dün söyledi ki, Türkiye satın alma gücü paritesi bakımından 13 yükseldi. Dolayısıyla Türkiye doğru bir yolda ilerliyor” dedi.

"Türkiye'nin yarını bugünden daha iyi olacak"

Türkiye’nin yabancılar ile yapmış olduğu bir projeksiyonu olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, “Bu projeksiyonlarda Türkiye’nin 2030 yılında İtalya’nın önünde olacağı, 2050 yılında ise Fransa’nın önünde olacağı öngörülüyor. Türkiye’deki eğitim sistemine bakar bu tahminler yapılıyor. Onun için yarınımız aydınlıktır. Şu anda 7 milyon 300 bin öğrencimiz üniversiteye gidiyor. Avrupa’da bu kadar yüksek sayıda üniversiteye giden Rusya dışında başka hiçbir ülke yok. Bu kadar yükseköğretime giden bir ülkenin geleceğinden kaygı duymak mümkün mü? Türkiye’nin yarını bugünden daha iyi olacaktır. Bunu ne ile sağlıyoruz? Eğitimle” ifadelerini kullandı.