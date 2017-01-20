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Bakandan çok önemli palm yağı açıklaması

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Bakandan çok önemli palm yağı açıklaması
Bakan Faruk Çelik, "Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor. Bu konu ile ilgili bilimsel bir komisyon kuruldu, çok fazla uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmış olacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yerli sebze tohumculuğu ile embriyo transferi projesine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

"Milli Tarım Projesi" kapsamında 33 ilde kurulacak olan Damızlık Düve Üretim Merkezlerinde ahır, ağıl yapımına, damızlık hayvana ve alet ekipman alımına Bakan Çelik, yüzde 50 hibe desteği verileceğini sözlerine ekledi.Bakan Çelik, söz konusu destekler ile hayvan ve kırmızı et açığının ortadan kaldırılacağına değinerek, “Ziraat Bankası bünyesinde de bu merkezlerin kredi kullanımında çok daha kolay olacağını belirtmek istiyorum. Kredi imkanlarını da bu şekilde sağlamış oluyoruz” dedi.Hayvancılık yapmak isteyenlerin hayvan temininde birtakım zorluklar yaşadıklarını kaydeden Bakan Çelik, “Bu 33 merkez vasıtası ile vatandaşımız hiçbir aracı olmaksızın, fiyatları belli fiyatları standart, fiyatta aldanma ve hayvan temininde bir zorlanma olmadan istedikleri cins ve ırkta hayvanı bu merkezde bulabilecekler. Amacımız yerli üretimi maksimum düzeye çıkarmaktır” diye konuştu.Bakan Çelik, yetiştirici bölgesinde doğan her buzağı için 750 Türk lirası destek verileceğini belirtti.

“TİGEM İLK DEFA YERLİ SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ YAPMAK İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMIŞ BULUNUYOR”

Bakan Çelik, tohumculuğun bitkisel üretimin temelini oluşturduğuna vurgu yaparak, “Tohumculuk alanında belirli bir noktaya gelmek için 2005 yılından bu yana üreticilerimize 1.4 milyar TL’lik sertifikalı tohum fide ve fidan desteğini vermiş bulunuyoruz. Sebze üreticilerimizin kullandıkları fideleri ilk defa destekleme kapsamına aldık. Bu çabalarımız meyvesini vermeye başladı.

Bugün sebze ve tohum ihtiyacımızın yüzde 50’sini kendimiz karşılamaktayız. Kendimiz üretiyoruz. Hububatta ise bu oran yüzde 80’lere varmaktadır. Sertifikalı tohum üretimimiz 145 bin tonlardan 2016 sonu itibarı ile 1 milyon tona ulaşmış bulunmaktadır. 70 ülkeye de tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Yılda 90 milyon dolarlık sebze tohumu ithal ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yerli hububat tohumu konusundaki başarımızı sebze tohumunda da göstermemiz gerektiği inancı ile TİGEM bu alanda da çalışmalara başlamış bulunuyor. TİGEM ilk defa yerli sebze tohumu üretimi yapmak için hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor” dedi.

PALMİYE YAĞI TARTIŞMALARI

Bakan Çelik, gündemde tartışılan palm yağıyla ilgili bir soruya ise “Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor. Bu konu ile ilgili bilimsel bir komisyon kuruldu çok fazla uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmış olacağız” cevabını verdi.

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