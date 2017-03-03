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Bakan'dan Marmara için deprem açıklaması: 2030'a kadar..

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Bakan'dan Marmara için deprem açıklaması: 2030'a kadar..
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılan araştırmaların, Marmara'da 2030 yılına kadar 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağına işaret ettiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde İl Temsilciliğinin düzenlediği ‘Siyasette 40 yıl: Gençlerle tecrübe paylaşımı’ adlı konferansa katıldı. Konferansta öğrencilere siyasi hayatını ve tecrübelerini anlatan Bakan Özhaseki, Türkiye'deki yapılanma problemlerine de değindi. Belediye faaliyetlerinin yanlışlığından kaynaklı olarak, Türkiye'de çok sayıda yanlış yapılanma olduğunu belirten Özhaseki, "Yapılarımızın büyük bir bölümü sağlıksız aynı zamanda içimizi yakan bir şey daha var kimliksiz şekillere sahibiz. 2000 yılından sonra yapılan yaklaşık 5 milyon civarında bina biraz sağlam gözükebilir. Ama 2000 yılı öncesinde yapılan yapılar sağlıksız.

 2030 YILINA KADAR...

Allah göstermesin ciddi bir deprem de bir çoğu hasar görür. Marmara açıklarında şu anda 5 tane kırık var. Oradaki depremler için bilim adamlarının hepsi en geç 2030 yılına kadar ciddi bir deprem olacağını ve şiddetinin de en az 7.2 olacağını söylüyor. Böyle bir ortamda bizim hiç uyumadan bir an önce binalarımızı yenilememiz gerekiyor" dedi.  

OSMANLI, SELÇUKLU ORALARA YAPMAMIŞ

Türkiye'nin yüzde 42'sinin deprem riski altında olduğunu kaydeden Özhaseki, bundan sonraki süreçte sağlıklı bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Osmanlı ve Selçuklu medeniyetinin gelip bir gün olsun bina yapmadığı yerlere yollar üzerine gelmişiz koca koca binaları kurdurmuşuz. Sonra da bir şey olduğu zamanda kader deyip işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Adapazarı depremine ilk gittiğimde gördüğüm manzara beni korkuttu. Toprağın içerisine gömülmüş 3-4 kat binalar gördüm. Üst üste peynir kalıbı gibi olmuş binalar gördüm, yan yatmış binalar gördüm. Gelecek sene için program yapıyorum mutlaka Türkiye’de yılda en az 500 bin bina yıkıp yeniden yapılması lazım. Bu kolay bir şey mi, devlet bütçesinden olacak bir şey mi, hayır devler bunun altından kalkamaz" ifadelerini kullandı. 

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