Bakan'dan memur emeklilerine ikramiye açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, memur emeklilerine, 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerine karşılık gelen ikramiyelerinin ödenmeye başlandığını, bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar lira ödeneceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memurlara emekli olmaları halinde 30 yıllık hizmet sürelerinin ikramiye olarak ödendiğini, 30 yılı aşan hizmet süreleri için ödeme yapılmadığını anımsatarak, yaptıkları yasal düzenlemeyle bu uygulamaya son verdiklerini söyledi.

Düzenlemeyle emekli memurlara 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerinin de ikramiye olarak ödenmesinin sağlandığına işaret eden Müezzinoğlu, "Memur emeklilerimize 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerine karşılık gelen ikramiyelerini ödemeye başladık. Yaklaşık 2,5 milyar gibi bir rakam bu kapsamadaki emeklilerimize ödenecek. Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesinden ve memur emeklilerine haklarının verilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.

"AHİLİK SANDIĞI MESLEKİ EĞİTİME DE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Müezzinoğlu, "Esnaf Ahilik Sandığı'nı, esnafın zor zamanda namerde muhtaç olmasın diye kurduklarını" vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sandığa iki birim esnaf, bir birim de devlet katkı verecek. Esnafımız son 3 yılda en az 700 iş günü prim ödeyerek bu sandıktan yararlanmaya hak kazanıyor. Bu sandık, esnafa maddi katkı sağlamasının yanında esnafımızın mesleki eğitimi, gelişimi ve değişimini destekleyecek eğitim programlarına da katkı sunacak."

"OLYMPİAKOS'U ELEMİŞ OLMAK BENİM İÇİN MUTLULUK OLACAK"

Koyu Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Müezzinoğlu, Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı maça da değindi.



Beşiktaş için mücadelenin zor geçebileceğini dile getiren Müezzinoğlu, "Büyük takımlar zor zamanlarda dinamiklerini mutlaka göstermeli. Biz de Beşiktaşı büyük olarak gördüğümüze göre sonuç konusunda çok tereddüdümüz yok. Hele hele Olympiakos'u elemiş olmak benim için farklı bir heyecan ve mutluluk olacak." ifadelerini kullandı.