Bakan Fikri Işık, “GTÜ dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olacak”

Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı, ilk genel kurul toplantısını Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın katılımı ile gerçekleştirdi.

Bakan Işık, GTÜ’ nün dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olacağını vurguladı. Genel kurulda Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün seçildi.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) kampüsünde bulunan Fatih Toplantı Salonunda yapılan Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakıfı ilk genel kurul toplantısına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TBMM 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, TBMM 22. Dönem Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, OSB Başkanları, sanayiciler ve GTÜ Öğretim üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Genel Kurul divanı olarak Divan Başkanı Yunus Çiftçi, Divan Üyeleri olarak Doç. Dr. Hakan Karataş, Vefa İbrahim Aracı isimleri belirlendi. Ardından 38 vakıf üyesinin açık oylaması ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Haluk Görgün seçilirken, Yönetim Kuruluna asıl listesi Vahit Yıldırım, Ayhan Zeytinoğlu, Celal Kaya, Nail Çiler, Yönetim Kurulu Yedek Listesi Mehmet Yıldırım, Murat Ayhan, Adem Ceylan olarak belirlendi.

GTÜ İLK SIRALARDA

Toplantıda selamlama konuşması yapan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün önce vakıf ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin faaliyetlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi. GTÜ’ nün ülke genelinde yapılan üniversite sıralamalarında ilk sıralara kadar yükseldiğini hatırlattı. Görgün, üniversitenin her geçen gün artan imkan ve olanaklarını sıraladı. Vakfın bundan önceki geçici heyeti tarafından alınan kararla 2016-2017 Akademik yılında GTÜ’ yü tercih eden tüm öğrencilerin tamamına burs verildiğini belirtti. Yapılan yönetim kurulu seçimlerinin ardından tekrar yönetim kurulu başkanı olan Görgün kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür etti. Görün, “Siz değerli vakıf üyelerimizden aldığımız sinerji ile ortaya koyduğumuz başlangıç hevesi ve arzusu vakfımız adına her geçen gün biraz daha artıyor. Sayın bakanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde 2017’ de inşallah hedefe koyduğumuz bu vizyonun bir çoğunu gerçekleştirmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

GTÜ NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE SAHİP

GTÜ’ nün Türkiye’nin MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)’si olacağı vurgusunu yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise toplantıda yaptığı konuşmasında GTÜ’den övgü ile bahsetti. Bakan Işık şunları söyledi; “500’e yakın yüzde elliden fazlası yurt dışı doktoralı böyle nitelikli insan kaynağının olduğu üniversite Türkiye’de parmakla gösterilecek kadar azdır. Bilişim Vadisi ile birlikte teknopark eksiğinin de tamamlanacak olması ile GTÜ çok ciddi göstergelerde Türkiye’nin en iyileri arasına girmiş olacak. Stratejik konumu ile hem Avrupa hem Asya’ya ulaşım açısından en kolay yerde bulunması en önemlisi de sanayinin kalbinde bulunması üniversitemize ayrı önem yüklemektedir. Dünyanın 4. sanayi devrimine koştuğu bu zamanda en önemli vasıf yüksek teknolojiyi kullanmaktır. Bütün planlamanızı buna göre yapmalısınız. Bu konuda paranızın olması yetmiyor, burada devasa şirket olmanız bir şey ifade etmiyor, burada arkanızda nitelikli insan ve çok güçlü üniversitelerin varlığı gerekiyor.

GTÜ KOCAELİ’NİN AVANTAJI

Bugün Silikon Vadisini Stanford Üniversitesi, Boston’ u cazibe merkezi olarak MIT ve Harvard Üniversitesi yapmıştır. Kocaeli ve Gebze olarak biz iddiamızı sürdüreceksek bütün dünyaya, üretim yapmaya devam edeceksek, arkamızda güçlü bir üniversitenin varlığı kaçınılmaz. Bu noktada da gerçekten büyük bir avantaja sahibiz işte Gebze Teknik Üniversitesi. Dünyada üniversitelerin eğitim misyonu yanında araştırma misyonu hatta teknoloji geliştirme misyonu bile yetersiz kaldı. Dünyanın sayılı üniversiteleri Interdisipliner çalışma yapan üniversitelerdir. Gebze Teknik Üniversitesi bu konuda çok avantajlı, bu kadro, laboratuvar imkanları, hemen yanında TÜBİTAK kampüsü, hemen yanına kurduğumuz Bilişim Vadisi, bu stratejik konsepte bizim yapmamız gereken bu üniversitenin tüm dünya üniversiteleri ile yarışabilir bir konuma gelmesini sağlamak olacaktır. Devlet olarak biz imkanlarımızı seferber ediyoruz ama devletin sağlayamadığı imkanları da vakfımız yolu ile sağlayacağız.

Yurt dışından yurda dönmek isteyen arkadaşlarımız var. Bu akademisyenlerin üniversitemize çekilmesi için onların rahat edeceği imkânlara ihtiyacımız var. Bizim öğretim üyelerimizin dünyadan kopmaması adına yapacağı araştırmalara vakıftan destek sağlayabilmeliyiz. Ve en önemlisi de maalesef zamanında önem verilmeyen lisans öğrencileri noktasında Türkiye’nin en iyi öğrencilerini alacak hale gelebilmeliyiz. Bu süreç içinde sanayi ile üniversitemizi adeta tek kurum haline getirmeyi başarırsak o zaman inşallah Kocaeli’nin, Gebze’nin sanayisi de dünyanın parmakla göstereceği konuma gelecek.

GTÜ HEYECANLANDIRIYOR

Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze’nin ve Kocaeli’nin tamamı ile bütünleşen bir süreç geçirdi, artık Gebze Teknik Üniversitesi ismi herkes tarafından biliniyor. Vakfımız sayesinde başarıya odaklı burslar vererekte üniversitemizin alt yapısını buna uygun hale getireceğiz. Vakfımız üniversitemizin en önemli destekçisi olacak. Bu vakfın mütevelli heyetinde bulunmuş olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. GTÜ projesine baştan beri zaten büyük bir heyecanla sarıldım. Bugün de hamdolsun üniversitenin geldiği konumdan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün biz MIT’yi nasıl anıyorsak, yarın tüm dünya Gebze Teknik Üniversitesini anacak. Vakfımız için emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün biz MIT nasıl anıyorsak, yarın tüm dünya Gebze Teknik Üniversitesini anacak.”