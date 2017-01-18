  • BIST 82.524
  • Altın 147,524
  • Dolar 3,7783
  • Euro 4,0415
  • Kocaeli 6 °C

Bakanlar Kurulu grevi erteledi!

»
Bakanlar Kurulu grevi erteledi!
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iş yerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanan grevin ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iş yerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanan grevin ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, söz konusu grevin "milli güvenliği bozucu nitelikte" görülmesi nedeniyle 60 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Grev, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa ve Kocaeli'deki iş yerlerinde uygulanıyordu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Medeniyetler İttifakı Enstitüsüne ilişkin karara da Resmi Gazete'de yer verildi.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasının kararlaştırıldığı belirtilen kararda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) söz konusu kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulama esaslarını belirlemeye yetkili kılındığı kaydedildi.

Bu haber toplam 429 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Işık KSO’da18 Ocak 2017 Çarşamba 08:49
  • Bakan Ağbal'dan Fatma Kaplan Hürriyet'e cevap17 Ocak 2017 Salı 22:30
  • Belediyelerin karnesi Ankara’da yazılacak 17 Ocak 2017 Salı 19:20
  • Emniyet'ten vatandaşlara hayati uyarı: Sakın fotoğraf çekmeyin17 Ocak 2017 Salı 19:08
  • İşte Reina teröristinin binadan çıkarıldığı o an!17 Ocak 2017 Salı 18:32
  • Reina saldırganının evinden çıkan Türkçe not17 Ocak 2017 Salı 18:20
  • 2016’da 3218 esnafa 165 milyon TL kredi17 Ocak 2017 Salı 17:33
  • Demirtaş ve Yüksekdağ için istenen cezalar belli oldu17 Ocak 2017 Salı 16:35
  • Yıldız’dan yeni anaya önerileri17 Ocak 2017 Salı 16:11
  • Ejderoğlu: “AK Parti, krizlerle ayakta duruyor”17 Ocak 2017 Salı 16:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti