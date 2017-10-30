Bakanlar Kurulu sonrası açıklandı: 15 Kasım'dan sonra kalkıyor

İşte Bozdağ'ın açıklamalardan satır başları:

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bir takım tedbirler alınmıştı. Bilindiği gibi bu tedbirlerden birisi kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken, çıkmalarına sakınca yoktur diye bir belge aranıyordu.

Ayrıca yakınları ad böyle bir uygulamaya muhatap oluyordu. Bunun yanında KKTC Ukrayna ve Gürcistan'a gitmek isteyen vatandaşlar kimlikleriyle gidiyorlar.

Kamu görevlisiyle bu belge isteniyordu. Bu bir takım zorluklara da yol açıyordu. Ancak o şartlarda bu tedbirin alınması gerekiyordu. Bu tedbire 15 Kasım'dan itibaren artık ihtiyaç kalmamıştır.

Artık kamu görevlileri, izin aldıkları takdirde yurt dışı seyahati yapabileceklerdir. Başka bir sorgulama da yapılmayacaktır. Zira, adli olarak yurt dışına çıkma yasağı konulanlar dışında vatandaşlarımız rahatlıkla yurt dışına çıkabileceklerdir.

BARZANİ, GÖREVİNE DEVAM ETMEYECEĞİNİ, GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI. NE DİYORSUNUZ?

Kuzey Irak bölgesel yönetiminin aldığı referandum kararı gayri meşru bir karardı. Bütün ikazlara rağmen geri dönmedi. Bu karar bölgeyi daha büyük sıkıntılara sokacak bir karardı. İstikrarsızlığı artıracak, bölgede beklenmedik yangınlara yol açabilecek bir karardı. Türkiye haklı uyarılarını yaptı ve muhataplarıyla çok net bir şekilde görüşerek kararlarını ifade etti. Ancak referandum yapıldı.

Ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor ki, bu büyük bir yanlıştı. Yanlış hesap, Ankara'dan Bağdat'tan Tahran'dan döndü. Barzani belki büyük hesaplar yaptı, Dimyat’a pirince gideceğini hesap ederken eldeki bulgurdan oldu. Barzani yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece referandumu dondurdum demesi bu meseleyi çözmez.

Barzani’nin 1 Kasım’dan geçerli olarak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi başkanlığı yetkilerini kullanmayacak olması elbette bölgede yeni bir dönemi başlatacaktır. Barzani parti başkanlığından ayrılmıyor. Bundan sonra yönetimin başına kim gelecek, parti başkanı kim olacak? Bunlar bizim karar vereceğimiz konular değildir. Barzani ortaya çıkan fotoğraf karşısında önce referandumu dondurmak sonra da yetkilerini devrettiğini açıklamak zorunda kalacaktır. Daha fazla zorluk yaşadığını biz elbette biliyoruz. Türkiye olarak diyoruz ki, taraflar sorunu çözüme kavuşturmalı ve iki taraf bu anayasanın koyduğu ilkelere göre bir çözüm bulmalıdır.