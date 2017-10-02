Bakanlar Kurulu sonrası flaş MTV zammı açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, MTV zammı ile ilgili "Bakanlar Kurulu'nda konuyu değerlendirdik. Açıklanan yüzdenin daha aşağıya çekilerek makul bir orana indirilmesi konusunda karar verildi." açıklamasında bulundu.