Bakanlar Kurulu sonrası flaş MTV zammı açıklaması
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunuyor.
A+A-
Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, MTV zammı ile ilgili "Bakanlar Kurulu'nda konuyu değerlendirdik. Açıklanan yüzdenin daha aşağıya çekilerek makul bir orana indirilmesi konusunda karar verildi." açıklamasında bulundu.
Bu haber toplam 2255 defa okunmuştur
Etiketler : Bakanlar Kurulu, MTV zammı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.