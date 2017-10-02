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Bakanlar Kurulu sonrası flaş MTV zammı açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrası flaş MTV zammı açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunuyor.

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Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Bozdağ, MTV zammı ile ilgili "Bakanlar Kurulu'nda konuyu değerlendirdik. Açıklanan yüzdenin daha aşağıya çekilerek makul bir orana indirilmesi konusunda karar verildi." açıklamasında bulundu.

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