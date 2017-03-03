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Bakanlık açıkladı: 24 bin personel alınacak

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Bakanlık açıkladı: 24 bin personel alınacak
Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapılacağını açıkladı. İşte başvuru şatları..

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

-Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

-Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak

-Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış olanlardan terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)

-Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar)

-Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

-En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar)

-Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar)

-Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak

-Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak

-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askeri kimlik fotokopisi

Önlisans/lisans diploması

Denklik belgesi

Transkript

Terhis belgesi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Fotoğraf

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