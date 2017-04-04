Bakanlık açıkladı: Her binada zorunlu olacak!

Şehirlerde otopark sıkıntısını azaltmak amacıyla Çevre Bakanlığı’nın yeni yönetmelik taslağında artık her daire için en az 1 otopark zorunluluğu geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentlerde otopark kapasitesinin artırılması için önlem alıyor. Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerle, binalarda her 3 daire için 1 araç yerine, her daire için 1 araçlık otopark zorunluluğu getiriliyor.

Bakanlık, Bodrum katlara otopark yapılmasını da teşvik edecek. Bodrum katlarda, bina ihtiyacının iki katına kadar yapılacak otopark alanı, inşaat hakkından sayılmayarak “emsal” harici tutulacak.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, binaların zemin katına market gibi otopark gerektirecek dükkân açılacaksa, binanın bu araç yükünü karşılayacak otopark yapması gerekecek.

OTOPARK EMSAL DIŞI

Aksi takdirde ruhsat verilmeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkartacağı iki ayrı yönetmelik ile kentlerdeki otopark sorununu çözmek için düzenlemeler yapacak.

Otopark yönetmelik taslağı ve planlı alanlar yönetmelik taslağı ile yeni binalara otopark zorunluluğu gelecek. Mevcut mevzuatta, her 3 daire için 1 araçlık otopark alanı zorunluluğu bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle her daire için 1 araçlık otopark yeri zorunlu olacak. Ticari bölgelerde otopark yapmak kolaylaşacak. Bu bölgelerdeki parsellere otopark yapmak için plan değiştirilmesi şartı kaldırılacak.

Bodrum katlara otopark yapılması teşvik edilecek. Bodrum katlarda, halen 3 daireye 1 araçlık otopark yapılması emsal harici sayılırken, yeni düzenlemeyle her daire için 2 araçlık otoparka kadar alan, emsal harici tutulacak.

Uygulamayla, bina ihtiyacının iki katına kadar otopark yapılabilecek. Bir araçlık otopark alanı 20 metrekare iken, her dairenin 40 metrekarelik alanı olabilecek.

MARKETE İLAVE ŞARTI

Zemin katlarında dükkân olan binalar için de dükkânın fonksiyonuna göre otopark yeri ayrılması şartı getirilecek. Örneğin, binanın zemin katına market yapılacaksa, o marketin araç yükünü kaldıracak ilave otopark zorunlu olacak.

Otopark yerini ayırmayan ruhsat alamayacak. Zemin altı otoparkları arsanın yan ve arka bahçelerinin tamamı ile yol cephelerinde yola 3 metre kalana kadar yapılabilecek.

KATLI MEKANİK OTOPARK YAYGINLAŞACAK

Otopark yönetmeliği ile Japonya’da yaygın olarak kullanılan, demirden yapılan çok katlı mekanik otopark uygulamasının yasal altyapısı da hazırlanacak. Bakanlık heyeti, Japonya’daki örnekleri incelemek için bu ülkeye gitti. Japonya’da girişimciler tarafından küçük arsalara kurulan mekanik otopark sistemlerinin maliyetinin 2 bin 500 Euro ile 15 bin Euro arasında olduğu belirtildi. Düzenleme, meydanlar ve parklar gibi geniş alanların altına kapalı otopark yapılmasına da olanak sağlayacak.

BELEDİYEYE PARA YERİNE OTOPARK

Bakanlık yetkilileri, halen belediyelere, binalarda ayrılamayan otopark sayısı kadar para verildiğini belirterek, “Belediyeler de o bölgeye otopark yapmakla yükümlü oluyordu. Ancak bu düzenleme ile her daire için daha düşük maliyetle otopark yapılmış olacak” dedi.