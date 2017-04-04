  • BIST 88.146
  • Altın 147,337
  • Dolar 3,6426
  • Euro 3,8819
  • Kocaeli 8 °C

Bakanlık açıkladı: Her binada zorunlu olacak!

»
Bakanlık açıkladı: Her binada zorunlu olacak!
Şehirlerde otopark sıkıntısını azaltmak amacıyla Çevre Bakanlığı’nın yeni yönetmelik taslağında artık her daire için en az 1 otopark zorunluluğu geliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentlerde otopark kapasitesinin artırılması için önlem alıyor. Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelerle, binalarda her 3 daire için 1 araç yerine, her daire için 1 araçlık otopark zorunluluğu getiriliyor.

Bakanlık, Bodrum katlara otopark yapılmasını da teşvik edecek. Bodrum katlarda, bina ihtiyacının iki katına kadar yapılacak otopark alanı, inşaat hakkından sayılmayarak “emsal” harici tutulacak.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, binaların zemin katına market gibi otopark gerektirecek dükkân açılacaksa, binanın bu araç yükünü karşılayacak otopark yapması gerekecek.

OTOPARK EMSAL DIŞI

Aksi takdirde ruhsat verilmeyecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkartacağı iki ayrı yönetmelik ile kentlerdeki otopark sorununu çözmek için düzenlemeler yapacak.

Otopark yönetmelik taslağı ve planlı alanlar yönetmelik taslağı ile yeni binalara otopark zorunluluğu gelecek. Mevcut mevzuatta, her 3 daire için 1 araçlık otopark alanı zorunluluğu bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle her daire için 1 araçlık otopark yeri zorunlu olacak. Ticari bölgelerde otopark yapmak kolaylaşacak. Bu bölgelerdeki parsellere otopark yapmak için plan değiştirilmesi şartı kaldırılacak.

Bodrum katlara otopark yapılması teşvik edilecek. Bodrum katlarda, halen 3 daireye 1 araçlık otopark yapılması emsal harici sayılırken, yeni düzenlemeyle her daire için 2 araçlık otoparka kadar alan, emsal harici tutulacak.

Uygulamayla, bina ihtiyacının iki katına kadar otopark yapılabilecek. Bir araçlık otopark alanı 20 metrekare iken, her dairenin 40 metrekarelik alanı olabilecek.

MARKETE İLAVE ŞARTI

Zemin katlarında dükkân olan binalar için de dükkânın fonksiyonuna göre otopark yeri ayrılması şartı getirilecek. Örneğin, binanın zemin katına market yapılacaksa, o marketin araç yükünü kaldıracak ilave otopark zorunlu olacak.

Otopark yerini ayırmayan ruhsat alamayacak. Zemin altı otoparkları arsanın yan ve arka bahçelerinin tamamı ile yol cephelerinde yola 3 metre kalana kadar yapılabilecek.

KATLI MEKANİK OTOPARK YAYGINLAŞACAK

Otopark yönetmeliği ile Japonya’da yaygın olarak kullanılan, demirden yapılan çok katlı mekanik otopark uygulamasının yasal altyapısı da hazırlanacak. Bakanlık heyeti, Japonya’daki örnekleri incelemek için bu ülkeye gitti. Japonya’da girişimciler tarafından küçük arsalara kurulan mekanik otopark sistemlerinin maliyetinin 2 bin 500 Euro ile 15 bin Euro arasında olduğu belirtildi. Düzenleme, meydanlar ve parklar gibi geniş alanların altına kapalı otopark yapılmasına da olanak sağlayacak.

BELEDİYEYE PARA YERİNE OTOPARK

Bakanlık yetkilileri, halen belediyelere, binalarda ayrılamayan otopark sayısı kadar para verildiğini belirterek, “Belediyeler de o bölgeye otopark yapmakla yükümlü oluyordu. Ancak bu düzenleme ile her daire için daha düşük maliyetle otopark yapılmış olacak” dedi.

Bu haber toplam 794 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 45 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi03 Nisan 2017 Pazartesi 19:48
  • Güngör Arslan yazdı çalışanı hapse giriyor!03 Nisan 2017 Pazartesi 16:57
  • İzmit'te lahit sayısı yükseldi! Kazıdan tarih fışkırdı03 Nisan 2017 Pazartesi 15:52
  • Bakan Işık'tan kamyonculara ziyaret03 Nisan 2017 Pazartesi 15:10
  • İzmit’in ‘ÜÇÜZ’ kuleleri03 Nisan 2017 Pazartesi 11:45
  • Her parti 13 günü sorunsuz tamamlayacak03 Nisan 2017 Pazartesi 11:40
  • İşte FETÖ operasyonlarının bilançosu!03 Nisan 2017 Pazartesi 09:00
  • Muhtarlık seçimi ne zaman ?02 Nisan 2017 Pazar 22:00
  • Bakan Işık,“Referandumdan sonra siyaset dili yumuşayacak”02 Nisan 2017 Pazar 19:35
  • Körfez'de '36 proje'ye dev açılış02 Nisan 2017 Pazar 18:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti