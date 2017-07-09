  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 30 °C

Bakanlık açıkladı! Son 3 günde 269 kişi...

»
Bakanlık açıkladı! Son 3 günde 269 kişi...
İçişleri Bakanlığından, Siirt Baykan Kaymakamı ile AK Parti ilçe yöneticilerine yönelik terör saldırılarına dair 123 kişinin gözaltına alındığı, son 3 günde terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının 269 olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü tarafından Siirt Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Kocabey'in yaralandığı terör saldırısıyla ilgili, hakkında gözaltı kararı bulunan 56 kişiden 46'sı gözaltına alındığı ifade edildi. 

Bölücü terör gütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında HDP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Timurtaş ile Siirt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ın da bulunduğa işaret edildi.

Açıklamada, AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 54, AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 23 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.

Bu gözaltılarla birlikte son üç gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısının 269 olduğu kaydedildi.

11 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Hakkari'de 2, Ağrı'da 4, Şırnak'ta 5'i teslim olmak üzere toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Hakkari Yüksekova Dağlıca Yolu üzerindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile takip edilerek, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı batı bölgesinde tespit edilen 4 terörist F-16 savaş uçakları ile etkisiz hale getirilmişti.

Şırnak'ta ise PKK/KCK silahlı terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 5 bölücü terör örgütü mensubu, Habur Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Bu haber toplam 278 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP bugün Maltepe’de09 Temmuz 2017 Pazar 09:10
  • İl başkanları toplantısında orta yol bulundu08 Temmuz 2017 Cumartesi 22:54
  • Bakan Işık: Harp okullarına 5 bin 300 öğrenci alacağız08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:43
  • Kocaeli’ye dördüncü mavi bayrak08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
  • Başbakan Yıldırım: Savunma sanayisinde yerlilik payını...08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:14
  • Devlet Bahçeli'den 'Adalet Yürüyüşü' talimatı08 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
  • Ak Parti'de mahalle mahalle seçilecek delege sayıları08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:38
  • AYM'den mühürsüz oy pusulası başvurusuna ret07 Temmuz 2017 Cuma 22:53
  • Ceyhan: “Partililerimizin hakkını hukukunu koruyacağız”07 Temmuz 2017 Cuma 21:51
  • Karaosmanoğlu, “20 günde yürüdüklerini, ben 2 günde yürürüm”07 Temmuz 2017 Cuma 20:53
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti