Bakanlık açıkladı! Son 3 günde 269 kişi...

İçişleri Bakanlığından, Siirt Baykan Kaymakamı ile AK Parti ilçe yöneticilerine yönelik terör saldırılarına dair 123 kişinin gözaltına alındığı, son 3 günde terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların sayısının 269 olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü tarafından Siirt Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'in aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve Kocabey'in yaralandığı terör saldırısıyla ilgili, hakkında gözaltı kararı bulunan 56 kişiden 46'sı gözaltına alındığı ifade edildi.

Bölücü terör gütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında HDP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Timurtaş ile Siirt Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Musa Kurhan'ın da bulunduğa işaret edildi.

Açıklamada, AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 54, AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı 23 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.

Bu gözaltılarla birlikte son üç gün içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısının 269 olduğu kaydedildi.

11 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada güvenlik güçleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda Hakkari'de 2, Ağrı'da 4, Şırnak'ta 5'i teslim olmak üzere toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Hakkari Yüksekova Dağlıca Yolu üzerindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile takip edilerek, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Tendürek Dağı batı bölgesinde tespit edilen 4 terörist F-16 savaş uçakları ile etkisiz hale getirilmişti.

Şırnak'ta ise PKK/KCK silahlı terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 5 bölücü terör örgütü mensubu, Habur Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.