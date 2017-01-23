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Bakanlık duyurdu: İade edilmeye başlandı

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Bakanlık duyurdu: İade edilmeye başlandı
Mahmutbey gişelerindeki yanlış ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarların abone hesaplarına herhangi bir itiraz başvurusu yapılmadan otomatik iade edilme işlemlerinin başladığı bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarının haberlerinde yer alan "Mahmutbey Gişeleri HGS'li Araçları Tanımıyor, Kaçak Geçiş Ücreti Kesiliyor" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi. Mahmutbey gişelerinde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmalarının 22 Kasım 2016'da tamamlanarak hizmete girdiği anımsatıldı. 

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) abonesi olan araçlarda, araçların giriş bilgilerinin OGS etiketinin üzerine yazıldığı, çıkış esnasında ücret toplama sistemi tarafından araç giriş bilgisinin anında tespit edildiği ve buna göre ücret uygulandığına işaret edilen açıklamada, HGS abonesi olan araçlarda ise HGS etiketinden araç plaka bilgisinin okunduğu ve merkezde tutulan havuzundan giriş bilgisinin sorgulandığı, HGS etiketi okunamazsa bu abonelerin kameralar tarafından plakalarının tespit edildikten sonra yine aynı giriş bilgisinin havuzundan sorgulandığı ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: 
"Giriş ve çıkış istasyonlar arası mesafe kısa olduğunda HGS etiketli araçların çıkış anında giriş bilgisi henüz merkeze gelmediği durumlar oluşabilmektedir. Böyle durumlarda giriş bilgisi olmayan bu geçişler sistem tarafından U dönüşü veya giriş bilgisi yok olarak değerlendirilmiş olsa da giriş bilgisi daha sonra ulaşıldığında yapılan tahsilat düzeltilmekte ve vatandaş mağdur edilmemektedir. 

HGS aboneleri için giriş bilgisinin daha kısa sürede merkeze gönderilmesi ve geç gönderilen giriş bilgileri için oluşan fazla tahsilatların HGS hesabına önceki yapılan tüm geçişler dahil otomatik iade edilmesi ile ilgili sistem çalışmaları devam etmektedir. 

Mahmutbey gişelerinde yaşanan yanlış ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarların abone hesaplarına herhangi bir itiraz başvurusu yapılmadan otomatik olarak iade edilme işlemleri başlamış olup, yakın zamanda çalışmalar tamamlanacaktır. Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kısa sürede abone itirazlarına gerek olmadan, hesaplarına iade edilecektir."

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