Bakanlık oraya kurdu.. Anlık takip edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Güzeller Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet Parkı'na hava kalitesi izleme istasyonu kurdu. Gebze Belediyesi tarafından yer tahsisinde bulunulan istasyon sayesinde Gebze'nin anlık hava kalitesi ölçülecek ve www.havaizleme.gov.tr adresinden anlık takip edilebilecek. Birçok farklı değerde hava kalitesinin ölçümünün gerçekleştirileceği istasyondaki veriler ışığında, Bakanlık tarafından gerekli çalışmalar yürütülecek. Yasal değerlerin üzerinde çıkan sonuçlar değerlendirilecek ve bu konuda gerekli adımlar atılarak değerlerin yasal değerler düzeyine çekilmesi sağlanacak. Kurulan hava kalitesi ölçüm istasyonunun verileri sonucunda Gebze'nin hava kalitesinin daha da artması noktasında çalışmalar yürütülecek.