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Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

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Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından elektrik kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep oldu." denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtınanın iletim hatlarında geçici arızaya sebep olduğu ve kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtınanın elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep olduğu belirtilirken, "Özellikle, Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu  Kocaeli, Adapazarı, İstanbul illerimizde saat 14.20'den itibaren elektrikte kesintiler yaşanmaktadır." denildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesindeki ekiplerin, hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale ettiğinin kaydedildiği açıklamada, kesintilerin en kısa zamanda giderilmesi için yoğun mesai harcandığı kaydedildi.

 

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