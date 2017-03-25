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Bakanlıktan et fiyatlarına karşı hamle!

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Bakanlıktan et fiyatlarına karşı hamle!
Bakan Çelik, eterli miktarda kesim olgunluğuna gelmiş kasaplık sığır bulunduğunu söyledi ve 'Spekülatörlerin boş durmadığını görüyoruz.' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de kesimlik hayvan arzında bir sıkıntı olduğuna ilişkin iddialara karşı, Türkiye'de yeterli miktarda kesim olgunluğuna gelmiş kasaplık sığır bulunduğunu ifade etti.

KASAPLARA 22.5 LİRADAN ET

Buna rağmen son günlerde spekülatörlerin boş durmadığını vurgulayan Çelik, "Kırmızı et piyasasında fiyatlarları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyiz. Piyasaları speküle edici girişimlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Et ve Süt Kurumumuz devreye girmiş bulunuyor. Pazartesiden itibaren, kasaplarımıza kilogramı 22,5 lira fiyatla taze karkas sığır eti, yemek ve et sanayicilerine de 20,5 lira fiyatla dondurulmuş karkas sığır eti satışı yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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