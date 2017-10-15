Bakanlıktan Tarhan'ın iddialarına açıklama

Bu tür asılsız iddialar kuruluşumuzun marka değerini, iş hacmini, halkımız nezdindeki itibar ve güvenini olumsuz yönde etkileyecek, PTT A.Ş’yi maddi-manevi zarara uğratacak sonuçlara yol açabilmektedir" şeklinde açıklama yapıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde; CHP Kocaeli Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Tahsin Tarhan’ın PTT Genel Müdürünün 60 tane danışmanı olduğu ve her birine özel makam aracı tahsis ettiği şeklindeki iddialarına yer verildiği ve kamuoyunda yanlış bir algının oluştuğuna yönelik basın açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Bakanlığımız, son 15 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısını gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmak için yoğun çaba göstermekte olup, bugüne kadar 357 milyar Türk lirası yatırım yaparak, Anadolu’yu doğu ile batı arasındaki en önemli ulaşım ve iletişim kavşağı haline getirmiştir. Bakanlığımızın ulaşan ve erişen Türkiye hedefleri doğrultusunda PTT A.Ş. Genel Müdürlüğümüz de milletimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. PTT A.Ş. daha çok büyümek ve milletimize daha kaliteli hizmeti sunmak adına sürekli kendisini yenilemekte olan, sadece ülkemizde değil dünyada adından söz ettiren 177 yıllık dev bir milli kuruluşumuzdur. Aynı zamanda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı görevini layıkıyla yürütmektedir. PTT A.Ş., küresel vizyonu ve yenilikçi stratejileriyle bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 2016 yılında ülkemizde büyük bir başarıyla gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi neticesinde PTT A.Ş. , Dünya Posta Birliği (UniversalPostal Union-UPU) İdari Konsey Başkanlığını üstlenmiştir. İdari Konsey, Dünya Posta Birliğinin nihai karar organıdır. Bugün PTT olmadan karar alamayan bir dünya posta sektörü vardır. Halihazırda 40 bin personeli ve yaklaşık 4 bin 500 işyeri ile hizmet veren PTT A.Ş. , hedefi 100 bin personel istihdam etmektir. PTT A.Ş’nin idari-operasyonel büyüklüğü, yurt içi-yurt dışı hizmet yelpazesinin genişliği, posta-kargodan elektronik ticarete, lojistikten bankacılığa birçok sektörde faaliyet göstermesi tecrübeli ve nitelikli bir personel kadrosu gerektirmekte, bununla birlikte farklı iş sahalarıyla ilgili uzmanlıklara ve danışmanlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla yürüten PTT A.Ş. , bu doğrultuda hem personelinin yetkinliğini artıracak çalışmalar gerçekleştirmekte hem de alanında uzman ekip arkadaşlarının katkısıyla hizmet kalitesini her geçen gün daha da yükseltmektedir. PTT A.Ş. bünyesinde iddia edildiği gibi 60 değil, 3 danışman görev yapmaktadır. Söz konusu danışmanların 2’si başka kamu kuruluşlarından geçici görevlendirmeyle PTT A.Ş’ye hizmet vermektedir. Diğer 1 danışman ise PTT A.Ş.nin kadrosu dahilinde görevini yürütmektedir. PTT A.Ş’de araç tahsisi 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden belirlenen “PTT A.Ş. Taşıtların Kullanımı ile Bunları Sürebilecek Personelin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılmaktadır. Şirketimiz diğer tüm iş ve işlemlerinde olduğu gibi araç tahsisinde de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle hareket etmektedir. PTT A.Ş. ile ilgili gerçeğe aykırı beyanat ve yorumlarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ortadadır. Bu tür asılsız iddialar kuruluşumuzun marka değerini, iş hacmini, halkımız nezdindeki itibar ve güvenini olumsuz yönde etkileyecek, PTT A.Ş.’yi maddi-manevi zarara uğratacak sonuçlara yol açabilmektedir."