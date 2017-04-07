Bakanlık'tan Vali Güzeloğlu'na teşekkür

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti.

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı'na (KOİF'17) katılan firmalara plaket vermek üzere kente gelen Alpay, Vali Güzeloğlu'na Kocaeli’de milli istihdama sağladığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Güzeloğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alpay’a Hereke halı motiflerinin yer aldığı tabak hediye etti.

Ziyarette, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve SGK İl Müdürü Nurettin Nacar da hazır bulundu.