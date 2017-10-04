Bakkala şok baskın! Sakın bu hatayı yapmayın

İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine Yenişehir Mahallesinde bir bakkala baskın düzenlediler. Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan baskında bakkalda, eczane dışında satışı yasak ilaçlara rastlanıldı. Ekipler Vermidon, Tylot gibi ilaçlara el koyarken bakkal hakkında da işlem yaptılar. Yetkililer, bakkallarda, büfelerde ve marketlerde ilaç satmanın yasak olduğunu hatırlatarak “Vatandaşlar ilaçlarını eczanelerden alsınlar. Ağrı kesici de olsa bakkallarda ilaç satışı yasaktır. Sağlık açısından ciddi sorunlarla karşılaşmak istenmiyorsa ilaçların tek satışı yeri olan eczanelerden alınması gerekiyor” dedi.