Bakkalarda satılan oyuncak bıçaklar

Son zamanlarda oyuncak bıçaklar çok yaygınlaşmış. Sustalı bıçak şeklindeki mika veya plastik bıçaklar, okulların çevresinde bakkallarda bile satılıyor. Özellikle Karamürsel’de çocuklar arasında bu bıçaklarla “çetecilik” oynamak çok yaygınlaşmış. Oyuncak da olsa bu tür silah benzeri aletlerin okul yakınlarında satılmaması isteniyor.