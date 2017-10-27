Bal Günleri’ne büyük ilgi

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Belsa önünde düzenlenen Bal Günleri etkinliği başladı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın katılımıyla başlayan etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 2 gün sürecek olan etkinlikte Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliğine üye 30 bal üreticisi, Belsa önündeki stantlarda bal ve bal ürünlerini sergileyip satacak. İzmit'te ilk kez düzenlenen etkinliğin açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Recep Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ile arı ve bal üreticileri katıldı. İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli Arı Yetişicileri Birliği üyesi 500 kişiye arı kıyafeti hediye edileceği etkinliğin açılışında konuşan Başkan Doğan " arılara ayrı bir sevdası olan birisiyim. Bal, sağlık açısından çok önemli. Dünyanın en iyi reçeli, dünyanın en düşük kaliteli balın yerini tutmaz. Bizim işimiz üreticimizi desteklemek. Bu organizasyon ile üreticimizin direk vatandaşımızla buluşmasını hedefledik.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından çiftçilerimize, köylülerimize yıllardır destek oluyoruz. Veteriner hekimimiz, ziraat mühendisimiz sık sık köylerde bilinçlendirme eğitimleri veriyor. Arıcılığın daha bilinçli yapılması için kurslar düzenliyoruz. Şimdiye kadar 4 kez düzenlediğimiz kursun 5. sini yakında açacağız. Kursa katılanlara arı kocanı, arı elbisesi hediye ediyoruz" dedi.

Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz da İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a verdiği destekler için teşekkür etti. Konuşmaların ardından stantlar gezildi.