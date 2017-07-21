BAL’da 160 takım mücadele edecek

2017-18 sezonu Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek takım sayısı netleşti.

Katılma hakkı bulunan 163 takımdan üçü başvuru yapmadı. Böylece ligin 160 takımla oynanması kesinleşti. Geçen yıl bu ligde oynayan 89, yerel ligden gelen 61 takımın yanı sıra 3.Lig’den düşen 10 takım yeni sezonda BAL’da boy gösterecek.

İKİNCİ SIRADAYIZ

BAL’da en çok takım İstanbul’dan. Normalde İstanbul’un bu ligdeki kontenjanı 12 ancak geçen sezon 3.Lig’den üç takım düştüğü için metropol kent yeni sezon bu ligde tam 15 takımla temsil edilecek. En çok takımı olan iller sıralamasında Kocaeli ikinci sırada. İlimiz İzmir ile birlikte BAL’da 5 takımla temsil edilecek. Ankara, Antalya ve Bursa’nın 4’er temsilcisi olacak. Sakarya’nın bu ligde üç takımı olacak. Ligin statüsü, grup kura çekim toplantısı ve müsabakaların başlama tarihleri, önümüzdeki günlerde yapılacak saha denetimlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.