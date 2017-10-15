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BAL’da Belediye Derince, Gebze, Doğantepe kazandı

BAL’da Belediye Derince, Gebze, Doğantepe kazandı

Bölgesel Amatör Lig’de temsilcilerimiz bugün dördüncü maçlarına çıktılar.

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9. Grupta mücadele eden Belediye Derince, Havran Fatih deplasmanında 2-0 kazanırken, Çayırovaspor evinde Alaşehir’e 2-1 mağlup oldu. 11.gruptaki temsilcilerimizden Gebzespor sahasında Nilüfer’e 1-0 yenip 4’te 4 yaptı. Başiskele Doğantepe, Karasu deplasmanında 3 golle 3 puanı aldı. Derincespor A.Ş ise evinde Beylikdüzü’ne 2-1 mağlup oldu ve dördüncü haftayı da puansız kapattı. 
 

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