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BAL’da, bizimkiler formalite maçlarında

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BAL’da, bizimkiler formalite maçlarında
BAL’da son 3 haftaya girilirken, temsilcilerimiz artık ligde formalite maçları oynuyor.

Geçen hafta Velimeşespor’un H.Yıldızspor’u yenmesi ile şampiyonluk umutları sona eren Gebzespor, 3.Lig hayallerini gelecek yıla bıraktı. Mor-Beyazlı ekip, 23’üncü hafta maçında sahasında Kartal Bulvarspor’u konuk edecek.

ÇAYIROVASPOR DEPLASMANDA

 Ligin bir diğer rahat takımı Çayırovaspor da, son haftalarda genç oyuncularına şans veriyor, günü Çorluspor deplasmanında oynayacağı maçla geçirecek. Ligden düşmesi kesinleşen Hereke Yıldızspor ise haftayı 3-0 hükmen Kırklareli Yıldırımspor galibiyeti ile geçirecek, bu galibiyette temsilcimize yetmeyecek. Kırmızı-Yeşilli ekip, iki yıl üst üste yer aldığı BAL’da bu sezon düşme üzüntüsünü yaşadı.

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