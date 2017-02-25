BAL’da Gebzespor ve H.Yıldız içeride, Çayırovaspor dışarıda

BAL’da 19’uncu haftada temsilcilerimizi çok zorlu maçlar bekliyor.

Şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, sahasında Uzunköprüspor’u konuk edecek. Ligde kalması artık Gebzespor’un 3.Lig’e çıkmasına bağlı olan Hereke Yıdızspor ise Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. Çayırovaspor da deplasmanda Sultangazispor ile puan mücadelesi yapacak. Üç maçın başlama saati de 14.00.

GEBZESPOR, UZUNKÖPRÜ’YÜ AĞIRLIYOR

Bu sezon hedefini mutlak 3.Lig olarak belirleyen, bir maçı eksik lider Ergene Velimeşespor’un 6 puan gerisinde yer alan Gebzespor, sahasında Uzunköprüspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına teknik direktör değişikliği ile başlayan, kadrosuna çok önemli takviyeler yapan Gebzespor, özellikle iç sahada Vitraspor, Ergene Velimeşe ve Sultangazi beraberliklerinden sonra şampiyonluk yarışında çok büyük darbe yemişti. Mor-Beyazlı ekip, bugün sahasında Uzunköprüspor’u yenip, iddiasını sürdürmek istiyor. Çayırovaspor da deplasmanda Sultangazispor’a konuk olacak.

H.YILDIZSPOR’UN KONUĞU VİTRASPOR

Geçen hafta deplasmanda İstanbul Kartal Bulvarspor’a 3-1 mağlup olan, düşme potası ile arasında sadece 4 puan fark kalan Hereke Yıldızspor, sahasında Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. İl sıralamasında Gebze ve Çayırova’nın gerisinde kalan, bu takımları yakalama şansı kalmayan H.Yıldızspor, öncelikli olarak düşme potasının üzerinde yer alıp, Gebzespor’un da 3.Lig’e çıkmasını bekleyecek. Kırmızı-Yeşilli ekip, sahasında konuk edeceği, ilk maçta deplasmanda yendiği Vitraspor karşısında kazanmayı hedefliyor.