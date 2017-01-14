BAL’da, ikinci kent derbisi ile başlıyor

BAL’da devre arası tatili bitti, ikinci yarı yarın oynanacak maçlarla start alıyor.

Takımlarımızın yer aldığı 12.Grup’ta ligin ikinci yarısında kent derbisinde Hereke Yıldızspor ile Gebzespor takımları karşılaşacak. Hereke Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.

KENT DERBİSİ HEREKE’DE

Ligin ilk yarısın lider Ergene Velimeşespor’un 5 puan gerisinde tamamlayan, devre arasında teknik direktörlük görevine Ergun Ortakcı’yı getirip, kadrosuna da takviye yapan Gebzespor, 3.Lig hedefine mutlak ulaşmak istiyor. BAL’da en çok yer alan temsilcilerimiz arasında bulunan H.Yıldızspor da ligde kalıcı olmak istiyor, sahasında konuk edeceği Gebzespor karşısında galibiyeti hedefliyor. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma Hereke Stadı’nda 14.00’de başlayacak.

ÇAYIROVASPOR’UN MAÇI 25 OCAK’A ERTELENDİ

BAL 12.Grup’ta ligin ikinci yarının ilk haftanın 4 maçı 25 Ocak Çarşamba gününe ertelendi. 12.Grup’ta yarın iki maç var. Hereke Yıldız-Gebzespor karşılaşması dışında, günü diğer maçı Bozüyük Vitra ile Çorluspor arasında oynanacak. Bu grupta yer alan bir diğer temsilcimiz Çayırovaspor da 13’üncü hafta maçını 25 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Kartal Bulvarspor ile oynayacak. Futbol Federasyonu, bu maçların gününü kötü hava koşulları yüzünden değiştirdiği öğrenildi.

