BAL’da kent derbisi Gebze’de

Gebze Alaettin Kurt Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Belediye Derince ile Derince AŞ’nin günü deplasmanda geçireceği haftada Çayırovaspor, sahasında Balıkesir Balya Belediyespor’u aynı saatte konuk edecek.

GEBZESPOR MU, DOĞANTEPE Mİ?

BAL’da bu sezona çok iyi başlayan, 5’de 5 yapan Gebzespor, kent derbisinde konuk edeceği Doğantepespor karşısında da kazanıp, başarılı gidişini sürdürmek isteyecek. Son iki yıldır 3.Lig hedefi ile yola çıkan, bu amacına ulaşamayan Gebzespor, bu sezon ekonomik yönden küçülmesine rağmen oldukça başarılı. Tarihinde ilk kez BAL’da yer alan Doğantepespor da 5 maçta 9 puan toplayan, yenilgi yüzü görmeyen Doğantepespor da bu zorlu de plasmanda kazanıp, üst sıralar için iddialı konuma gelmek istiyor.