BAL’da kent derbisi 17 Ağustos Stadı’nda 

11.Grup’ta yer alan iki temsilcimiz İzmit 17 Ağustos Stadı’nda 14.00’de başlayacak maçta kozlarını paylaşacak.

DERİNCESPOR AŞ-GEBZESPOR

BAL 11.Grup’ta haftaya da lider giren Gebzespor, bu sezon 3.Lig’e çıkmayı çok istiyor. Mor-Beyazlı ekip, 9’uncu hafta maçında, kent derbisinde geçen yıl 3.Lig’den düşen, bu sezon kötü başlayan, ilk galibiyetini de geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursa Zaferspor’u yenerek elde eden Derince AŞ ile çok önemli bir maça çıkıyor. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşma 17 Ağustos Stadı’nda 14.00’de başlayacak.

PAZAR GÜNKÜ DERBİ DERİNCE’DE

BAL’da bu hafta sonu iki derbiye sahne olacak. Derince AŞ-Gebzespor maçı yarın oynanacak. BAL 9.Grupta yer alan iki temsilcimiz Belediye Derincespor ile Çayırovaspor da, bir başka kent derbisinde pazar günü Derince’de karşılaşacak. Geçen hafta BAL’da ilk yenilgisini İstanbul Bulvarspor karşısında alan Doğantepespor ise pazar günü Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda Adapazarıspor’u konuk edecek. İki maçın da başlama saati 14.00.

