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BAL’da kritik gün

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BAL’da kritik gün
BAL’da temsilcilerimizin yer aldığı 12’nci grupta 20’inci hafta çok önemli maçlara sahne olacak.

Son haftalardaki çıkışı ile şampiyonluk yarışına ortak olan Gebzespor, grubun bir diğer iddialı takımı Çorluspor’a konuk oluyor. Ligin rahat takımlarından Çayırovaspor ise sahasında düşme potasında yer alan İstanbul Tunaspor ile karşılaşacak. Son haftalardaki puan kayıplarıyla düşme potasına yaklaşan Hereke Yıldızspor, Edirnespor deplasmanına çıkıyor. Üç maçın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.

GEBZESPOR, ZORLU ÇORLU DEPLASMANINDA

Ligin ikinci yarısında sahasında yaşadığı puan kayıplarının ardından bir ara zirve yarışının uzağında kalan Gebzespor, Ergene Velimeşespor ile Çorluspor’un da puan kayıplarıyla yeniden yarışa ortak oldu. Mor-Beyazlı ekip, yarın şampiyonluğun bir diğer güçlü adayı, aynı puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştığı Çorluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz, bu kritik maçı kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli de aşmış olacak. Bu zorlu deplasmanda Mor-Beyazlı ekibin taraftarları da takımlarını yalnız bırakmayacak.

H.YILDIZSPOR ARTIK KAZANMAK ZORUNDA

Bu sezon il sıralamasında Gebzespor ve Çayırovaspor’un gerisinde kalan, kümede kalması için öncelikli olarak ligi düşme hattının üzerinde tamamlaması gereken Hereke Yıldızspor, Gebzespor’un da 3.Lig’e çıkmasın bekleyecek. Geçen hafta sahasında Bozüyük Vitraspor’a mağlup olan Hereke Yıldızspor, bir maç fazla düşme hattı ile arasında sadece 3 puan kaldı. Kırmızı-Yeşilli ekip, bugün deplasmanda Edirnespor’u yenip, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bir diğer temsilcimiz Çayırovaspor da, sahasında düşme hattına yer alan Tunaspor’u konuk edecek.

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