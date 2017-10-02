BAL’da müthiş hafta

İlk hafta 5 temsilcimizden sadece Gebzespor kazanmıştı. İkinci haftada kent derbisinde Doğantepe, Derince AŞ’yı yendi. Gebzespor ve Belediye Derincespor da evinde kazandı.

DOĞANTEPE, DERİNCE’Yİ SAHADAN SİLDİ

İkinci hafta kent derbisine sahne oldu, 11’inci grupta yer alan Derince AŞ ile Doğantepespor, kozlarını İzmit 17 Ağustos Stadı’nda paylaştı. Geçen yıl 3.Lig’den düşen Derince AŞ ile ilk kez BAL’da yer alan Doğantepespor arasındaki maçta gülen taraf Dogğantepespor oldu. Bordo-Mavili ekip, çok üstün oynadığı maçı ezici bir skorla kazandı, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

GEBZESPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Bu grupta ilk haftayı zirvede tamamlayan Gebzespor, evinde Kartal Bulvarspor’u konuk etti. İlk hafta deplasmanda Maltepespor’u yenen Mor-Beyazlı ekip, bu kez sahasında Bulvarspor karşısında 2-1 galip ayrıldı, liderliğini devam ettirdi. İlk hafta deplasmanda kaybeden Belediye Derincespor ise İstanbul Şile karşısında 1-0 galip geldi. BAL’da bir diğer temsilcimiz Çayırovaspor ise haftayı bay geçti.