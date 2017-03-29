BAL’da, son iki hafta

BAL’da son 2 haftaya girilirken, temsilcilerimiz artık ligde formalite maçları oynuyor.

İki hafta Velimeşespor’un H.Yıldızspor’u yenmesi ile Gebzespor’un şampiyonluk, H.Yıldızspor’un da kümede kalma umutları sona ermişti. Ligde kalan haftalarda temsilcilerimiz için maçlar formaliteden öteye geçmeyecek.

H.YILDIZSPOR UZUN ARADAN SONRA PUAN ALDI

Ligden düşmesi kesinleşen Hereke Yıldızspor ise haftayı 3-0 hükmen Kırklareli Yıldırımspor galibiyeti ile geçirdi, uzun bir aradan sondan hükmen galibiyetle de olsa puanla tanıştı. Gebzespor, 22’inci hafta maçında sahasında Kartal Bulvarspor’u konuk etti, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligin bir diğer rahat takımı Çayırovaspor da, son haftalarda genç oyuncularına şans veriyor, haftayı Çorluspor deplasmanında oynayacağı maçla geçirdi, rakibine 1-0 mağlup oldu. Ligde ikinci ikinci sıraya yükselen Gebzespor, pazar günü deplasmanda Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. Hereke Yıldızspor ise sahasında Sultangazispor’u ağırlayacak. İki maçında başlama saati 15.00 olarak açıklandı.