  • BIST 89.340
  • Altın 146,797
  • Dolar 3,6431
  • Euro 3,9179
  • Kocaeli 20 °C

BAL’da, son iki hafta

»
BAL’da, son iki hafta
BAL’da son 2 haftaya girilirken, temsilcilerimiz artık ligde formalite maçları oynuyor.

İki hafta Velimeşespor’un H.Yıldızspor’u yenmesi ile Gebzespor’un şampiyonluk, H.Yıldızspor’un da kümede kalma umutları sona ermişti. Ligde kalan haftalarda temsilcilerimiz için maçlar formaliteden öteye geçmeyecek.

H.YILDIZSPOR UZUN ARADAN SONRA PUAN ALDI

Ligden düşmesi kesinleşen Hereke Yıldızspor ise haftayı 3-0 hükmen Kırklareli Yıldırımspor galibiyeti ile geçirdi, uzun bir aradan sondan hükmen galibiyetle de olsa puanla tanıştı. Gebzespor,  22’inci hafta maçında sahasında Kartal Bulvarspor’u konuk etti, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligin bir diğer rahat takımı Çayırovaspor da, son haftalarda genç oyuncularına şans veriyor, haftayı Çorluspor deplasmanında oynayacağı maçla geçirdi, rakibine 1-0 mağlup oldu. Ligde ikinci ikinci sıraya yükselen Gebzespor, pazar günü deplasmanda Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. Hereke Yıldızspor ise sahasında Sultangazispor’u ağırlayacak. İki maçında başlama saati 15.00 olarak açıklandı.

Bu haber toplam 130 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birlikspor’da Amed Sportif hazırlığı29 Mart 2017 Çarşamba 15:13
  • Kocaelispor Akademi 26 galibiyete ulaştı29 Mart 2017 Çarşamba 15:12
  • Kocaeli Basketbol Karması, Rize ile oynuyor29 Mart 2017 Çarşamba 15:11
  • Kocaeli Basket U16 Erkek Takımı Mersin’de ilk maçına çıkıyor29 Mart 2017 Çarşamba 15:09
  • Yeni İlçe Müdürü Yüksel’e ziyaretler29 Mart 2017 Çarşamba 15:06
  • U11 kuraları Cuma günü çekilecek29 Mart 2017 Çarşamba 15:05
  • Kocaeli Basket U18 yarı final vizesini kaptı29 Mart 2017 Çarşamba 15:04
  • Harb.İşspor, Amed Sportif’i de geçti29 Mart 2017 Çarşamba 15:03
  • U-14’lerde Derince Demir ile Çayırovaspor’da işlem tamam29 Mart 2017 Çarşamba 14:45
  • U-19 Ligi Play-Off’ta ilk yarıda son maçlar29 Mart 2017 Çarşamba 14:38
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti