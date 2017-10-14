BAL’da üç içeri, iki dışarı

4’üncü haftada takımlarımızdan Gebzespor, Çayırovaspor ve Derince A.Ş. kendi sahasında, Doğantepespor Sakarya deplasmanında Karasuspor, Belediye Derincespor da Balıkesir’de Havran Belediyespor ile karşılaşacak.

GEBZESPOR VE ÇAYIROVA EVİNDE

Son iki yıldır çok büyük bütçelerle lige giren, 3.Lig hedefine ulaşamayan Gebzespor, bu sezon ekonomik yönden küçülmeye gidip, daha önceki sezonlara göre mütevazı bir kadro kurdu. Mor-Beyazlı ekip, bu kez beklentilerin aksine lige çok iyi girdi, 3’de 3 yaparak zirveye yerleşti. Gebzespor, yarın da sahasında ligde 2 puanı bulunan Bursa Nilüfer Erdemlispor ile oynayacak. 9’uncu grupta yer alan bir diğer temsilcimiz Çayırovaspor da lige iyi başlayan takımlarımızdan, yarın evinde Manisa Alaşehir ile oynayacak. İki maçın başlama saati de 15.00 olarak belirlendi.

DOĞANTEPESPOR SAKARYA’DA BEL.DERİNCESPOR BALIKESİR’DE

BAL’a bu sezon çıkan takımlarımızdan Doğantepespor, 3 maçtaki performansı ile dikkat çekti. Bordo-Mavili ekip, bugünde Sakarya deplasmanında Karasuspor ile oynuyor. Bir yıl aradan sonra yeniden BAL’a çıkan Belediye Derincespor da, ilk galibiyetini geçen hafta evinde Şile Yıldızspor’u yenerek elde etti. Sarı-Lacivertli ekip, bu kez Balıkesir deplasmanında Havran Belediyespor karşısında kazanmak istiyor. Geçen yıl 3.Lig’den düşen, BAL’da hayal kırıklığı yaratan Derince AŞ, 17 Ağustos Stadı’nda grubun iddialı takımı Beylikdüzüspor’u konuk edecek.

