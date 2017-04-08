BAL’da veda maçları

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) son hafta maçları oynanıyor.

Gebzespor’un şampiyonluk yarışından çok erken koptuğu ligde, Hereke Yıldızspor’un da, haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Temsilcilerimiz, son hafta da formalite maçlarına çıkıyorlar.

GEBZESPOR VE ÇAYIROVASPOR SAHASINDA, H.YILDIZ DEPLASMANDA

Lider Ergene Velimeşespor ile arasında sadece 3 puan kalan Gebzespor, ikili averajda rakibine üstünlüğü olmadığı için şampiyonluk şansı bulunmuyor. Mor-Beyazlı ekip, sahasında Edirnespor ile oynayacağı maçla sezonu noktalayacak. Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da sezonu orta sıralarda tamamlayan Çayırovaspor da sahasında Vefa ile karşılaşacak. BAL’dan düşmesi kesinleşen H.Yıldızspor da Tunaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp, en azından ligi son iki sıranın üzerinde tamamlamak istiyor.