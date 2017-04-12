BAL’da hüsranla biten bir sezon yaşadık

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) son hafta maçları oynandı.

Gebzespor’un şampiyonluk yarışından çok erken koptuğu ligde, Hereke Yıldızspor’un da, haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Temsilcilerimiz, son hafta formalite maçlarına çıktılar. Gebzespor sahasında Edirnespor’a 1-0, H.Yıldızspor da deplasmanda Tunaspor’a 4-1 ile boyun eğdi.

ÇAYIROVASPOR’UN RAKİBİ SAHAYA ÇIKMADI

Bu sezon çok büyük umutlarla başladığı ligde yine umduğunu bulamayan Gebzespor, son hafta maçında sahasında Edirnespor ile karşılaştı. Mor-Beyazlı ekip, son hafta maçında yenilgi ile veda etti, 3.Lig hayallerini de gelecek sezona bıraktı. Çok büyük hüsranın yaşandığı BAL’da en başarılı takımımız ise Çayırovaspor’du. Genç oyuncuları da takıma kazandıran Kırmızı-Lacivertli ekip, son maçında rakibi Vefaspor sahaya çıkmadığı için 3-0 hükmen galip geldi. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen H.Yıldızspor ise deplasmanda Tunaspor’a 4-1 yenildi.