Balık Adası’na dev bayrak asıldı

Karamürsel Belediyesi’nin ilçede devam eden ön büyük projesi olan Balık Adası sosyal tesisleri projesinde artık işin sonu yaklaştı. Balık Adası’ndaki tesislerin bu yıl sonuna kadar açılması bekleniyor.

DENİZDEKİ EN BÜYÜK BAYRAK Karamürsel Belediyesi, Balık Adası’nda 35 metre yükseklikteki direğe 150 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı çekti. Karamürsel Balık Adası’ndaki bayrak, Türkiye’nin denizler üzerindeki en yüksek ve en büyük bayrağı oldu. ÇOK YAKIŞTI- Karamürsel Belediyesi’nin bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Balık Adası projesinde 35 metre yükseklikteki direğe dev Türk Bayrağı çekildi. Balık Adası ve dev bayrak ilçenin görünümü değiştirdi.

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