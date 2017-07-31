Balık Adası’na dev bayrak asıldı

DENİZDEKİ EN BÜYÜK BAYRAK
Karamürsel Belediyesi, Balık Adası’nda 35 metre yükseklikteki direğe 150 metrekare büyüklüğünde Türk Bayrağı çekti. Karamürsel Balık Adası’ndaki bayrak, Türkiye’nin denizler üzerindeki en yüksek ve en büyük bayrağı oldu.
ÇOK YAKIŞTI- Karamürsel Belediyesi’nin bu yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Balık Adası projesinde 35 metre yükseklikteki direğe dev Türk Bayrağı çekildi. Balık Adası ve dev bayrak ilçenin görünümü değiştirdi.
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