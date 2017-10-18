Balık bollaşıyor

Balık az olduğu için, fiyatlar yüksek. Ancak son günlerde havaların da güzel gitmesinin etkisiyle, Karadeniz’de balık bollaşmaya başladı. Fiyatlar da geriliyor.

HAMSİ BOLLAŞACAK

Dün İzmit Balık Pazarı’nda palamutun tanesi 10 TL’den hamsinin kilosu 15 TL’den satıldı. Balıkçılar Karadeniz’de hamsinin bollaşmaya başladığını, önümüzdeki günlerde Hamsi fiyatının 10 TL’ye gerilemesini beklediklerini söylediler. Bu yıl çinakop ve lüfer açısından ise, pek bereketli geçmiyor.

TEZGAHLAR ÇOK GÜZEL- İzmit balık Pazarı’nda dün bir tezgahın görünümü. Balık bol ve çeşitli. Üstelik, et fiyatı ile kıyaslandığında çok ucuz. Balık fiyatının biraz daha düşmesi bekleniyor.