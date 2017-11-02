Balık için olta salladığı denizde...

Olay Derince 60 Evler sahilinde bulunan bir rıhtımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 60 Evler sahiline gelen bir amatör balıkçı, Körfez denizi sularına olta salladı. Bir süre sonra oltasına büyük bir ağırlık hisseden şahıs, hızla oltasını çekmeye başladı. Çektiği oltanın ucunda büyük bir martının çırpındığını gören amatör balıkçı, şaşkınlığından bir süre duraksasa da yeniden oltayı kıyıya çekmeye devam etti.

Sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen anlarda, şahıs zor da olsa martıyı kıyıya çekmeyi başardı. Uzun süre oltaya takılan martıyı kurtarmak için mücadele eden şahsa rıhtımdaki diğer balık avcıları da yardım etti. Çevredekilerin de yardımıyla oltadan kurtarılan ve yaralanan martı ise uzun süre rıhtımdaki avcıların arasında bekledi. Oltaya takılan martıyı çıkarak amatör balıkçı ise yeninden balık tutmak için denize oltasını salladı.