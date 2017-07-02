Balık Pazarı esnaflarının işi çok zor hale geldi

Tramvay yolu, tam İzmit Balık Pazarı’nın önünden geçti.

Artık özel araç ile Balık Pazarı’na gidip, alışveriş yapmak mümkün değil. Hatta, balık pazarındaki dükkanlarda alışveriş yaparken, tramvay altında kalmamak için balık tezgahlarına adeta yapışmak gerekiyor. Balık Pazarı esnafları dükkanlarından çıkan çöpleri bile torbalara koyup sırtlayıp götürüyor. Balık Pazarı dükkanlarına gelen mallar da uzaktan taşınıyor. 1 Eylül’de yeni balık av sezonu başlayınca, kuşkusuz Balık Pazarı çok daha fazla hareketlenecek. O zaman tramvay yolunun hemen dibindeki Balık Pazarı’ndan alışveriş de büyük sorun olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni Balık Pazarı için yer de belirlemişti. Topu topu 8 balıkçı, 2 manav dükkanı yapılacak. Ama 1 Eylül’e yetişmiyor. Balık av sezonu açıldıktan sonra İzmit Balık Pazarı’nda çok sıkıntılar olacak.