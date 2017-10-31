Balık Pazarı için 4 teklif

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Evi’nde faaliyet gösteren balıkçılar için yeni ve modern balık satış yeri yapacak. Yeni satış yerinin yapımı için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. Kapalı zarf usulü gerçekleşen ihaleye 4 firma teklif verdi.

4 FİRMA KATILDI

İhale salonunda düzenlenen oturumda en düşük teklifi 1 milyon 330 bin TL ile Akgüneş İnşaat verirken en yüksek teklif 2 milyon 67 bin TL ile Tasarım İnşaat’tan geldi. Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısına kurulacak olan yeni satış yeri geniş ve ferah yapısıyla vatandaşlara rahat alışveriş imkânı verecek.

BİN METREKARE ALANA KURULACAK

Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecekler. Bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan balık satış yeri, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilecek. Taşıyıcı olarak çelik malzemenin kullanılacağı satış yeri mimari olarak da göze çarpacak.

7 ADET BALIK SATIŞ BÖLÜMÜ

180 günde tamamlanacak proje de zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare toplam inşaat alanı da 825 metrekare olacak. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü yer alacak. Her bir satış bölümü 70 metrekare alana sahip olacak. Satış yerinde 1 adet de 50 metrekarelik engelli wc’nin de bulunacağı tuvalet yer alacak. Satış yerinin otoparkın hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldıracak. Aracını otoparka bırak vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapacaklar.

Şennur YILDIZ

TEKLİF VEREN FİRMALAR:

Akgüneş İnşaat: 1 milyon 330 bin 680 TL

Metafor İnşaat Taahhüt Sanayi Limited Şirketi: 1 milyon 453 bin TL

Erşan İnşaat: 1 milyon 955 bin TL

Ufuk Çınar Tasarım İnşaat: 2 milyon 67 bin TL