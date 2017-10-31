Balık Pazarı için ihale günü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmit sahilinde, Balıkçı lokantaları yanındaki alanda yaptıracağı yeni Balık Pazarı tesisi ile ilgili inşaat ihalesi, bugün yapılıyor.
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70 METREKARELİK DÜKKANLAR
Yeni Balık Pazarı’nda 70 metrekare kullanım alanlı 7 balıkçı dükkanı bulunacak. Toplam 1000 dönümlük kullanım alanı bulunan binanın inşaat ihalesi, bugün saat 09.30’da. İhaleyi kazanan firmanın işi bitirmek için 180 gün süresi olacak. Yeni balık pazarı, gelecek yıl eylül ayında başlayacak balık sezonuna yetişecek.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Balık Pazarı, ihale
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