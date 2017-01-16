Balık Pazarı’na barikat

Tramvay yolu inşaatı, Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne iyiden iyiye girdi.

Müteahhit firma, bugün İzmit Balık Pazarı’nın önündeki kaldırıma metal barikat çekti. Balıkçı tezgâhlarının önü kapanınca Balık Pazarı esnafları da isyan ettiler.

BALIKÇI TEDİRGİN

Henüz bölgede tramvay yolu döşemek için kazı başlamadı. Ancak müteahhit firmanın önlem olarak önce barikatları çektiği öğrenildi. Balıkçı dükkânlarının önünde, bırakın müşteriyi; dükkân sahiplerine bile duracak yer kalmadı. Şimdi bölgede balıkçılar açısından ciddi sıkıntılı dönem başlıyor. Balık Pazarı esnafları da bu tabloya tepki gösteriyor, “Bize bugüne kadar yeni yer neden gösterilmedi” diye soruyorlar.

TEZGÂHLAR KAPANDI- İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde Balık Pazarı önünde, kaldırımın üzerine metal barikatlar konuluyor. Böylelikle zaten önüne araç giremeyen Balık Pazarı’na artık yaya da giremeyecek. Balık şehri İzmit’te Balık Pazarı için şimdiye kadar yeni yer gösterilmemesi çok büyük sıkıntılara neden olacak.

