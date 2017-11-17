Balıkçı ağlarına tarih takıldı!

Karamürsel’de önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Balık tutkunu iki arkadaş Ali Sönmez ile Sait Soydoğan, tekneleriyle Karamürsel sahilinde denize açıldı. İlerleyen saatlerde ağlarında büyük bir ağırlık hissetti. İki arkadaş dikkatlice ağı çekmeye başladı. Balık beklerken bir çömlek ile karşılaştılar.

BİZANS DÖNEMİNE AİT

Bu çömleğin tarihi eser olduğunu düşünen iki arkadaş, hemen çıkan eseri Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine getirdi. Kimileri bu eserin yeni olduğunu iddia etse de Ali Sönmez, “Bunun bir amphora” olduğunu düşünerek Müze Müdürlüğüne bilgi verdi. Müze ekibi hemen olay yerine gelerek çıkan eseri yerinde inceledi. Bunun Bizans dönemine ait bir amphora olduğunu söyledi ve duyarlılığı için iki arkadaşa teşekkür etti.

MÜZE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ali Sönmez yaşananlarla ilgili olarak, “ Eseri inceleyen Müze yetkilileri, arkadaşım ile bana ‘iyi bir vatandaşlık örneği sergilediniz’ dedi. Bizde üzerimize düşen görevi yapmaktan çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı. Sait Soydoğan ise; “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İlimiz tarihine katkı yaptığımız için çok mutluyuz. Kocaeli Müzesi’ne gösterdikleri ilgiden dolayı bizde çok teşekkür ederiz” dedi.



