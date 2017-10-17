Balıkçılar müjdeyi verdi: Fiyatlar düşecek

1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, havaların sıcak gitmesiyle umduğunu bulamadı. Havaların soğumaya başlamasıyla, fiyatlar da yavaş yavaş düşmeye başladı. Hamsinin fiyatı 20 TL'den 15 TL'ye düşerken, palamut balığının tanesi 30 TL'den 10 TL'ye düştü. Balık tezgahlarında istavrit 10 TL, çupranın tanesi 10 TL, çinekop 25 TL ile yerini alırken barbunun kilosu 10 TL'den vatandaşlara sunuldu.

Kocaeli'de de balıkçılar fiyatların yüksek olmasına rağmen satışlardan memnun. Balıkçılar çarşısında esnaflık yapan Murat Şahin, “Bu sene biraz balık fiyatlarında artış var fakat şuan Karadeniz hamsisi tezgahlara gelmeye başlıyor. Palamut kendini göstermeye başladı. 5 TL ile 15 TL arası fiyatlarda palamudu satıyoruz. Hamsi ise 10 TL ile 15 TL arasında değişiyor. Karadeniz hamsisinin gelmesiyle de fiyatlarında düşeceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar da balık fiyatlarının biraz fazla olmasından tepkili ama dediğim gibi Karadeniz hamsisinin başlamasıyla bu tepkinin söneceğine inanıyoruz. Şuan en pahalı balık çinekop, 30 ile 25 TL arası değişiyor. Hamsi de 15 TL, doğal olarak o da pahalı. Ama ilerleyen zamanlarda 10 TL'ye hamsiyi vatandaşımıza yedirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Balık haline alışverişe gelen vatandaşlardan kimi balık fiyatlarını normal karşılarken kimi ise fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Balıkçılar ise Karadeniz hamsiciliğinin başlamasıyla fiyatların vatadaşların istediği seviyeye düşeceğinde ortak görüşte.